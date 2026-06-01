Összetört a borosüvege, ezért megverte a kalauznőt egy tatabányai férfi

Sokkoló részletek derültek ki arról a brutális támadásról, amely április 20-án hajnalban történt az egyik Esztergomba tartó vonaton. Egy tatabányai férfi az ismerősével utazott a szerelvényen, ám mindketten annyira részegek voltak, hogy mély álomba merültek. Amikor a jegyellenőr a férfihoz ért, hiába próbálta szólongatással felébreszteni, az meg sem moccant. A kalauznő – aggódva az utas egészségi állapota miatt – megmozgatta a férfi fejét, hogy megbizonyosodjon róla, nem esett-e bajba. Emiatt azonban a férfi feje alatt lévő táska lecsúszott, a benne lévő borosüveg pedig darabokra tört – számolt be a Blikk.

Ajtónak lökte és felpofozta a védtelen kalauznőt a részeg utas Fotó: AI illusztráció

Dühöngő őrülttel találta szembe magát a kalauznő

A zajra a férfi felriadt, és amint észlelte a veszteségét, teljesen elborult az agya. A megmaradt bort dühében a környező ülésekre locsolta, majd amikor a jegyellenőr felszólította, hogy szálljon le a vonatról, előkapott egy másik italosüveget, és azt a nő felé hajította.

A tombolás itt még nem ért véget. A férfi többször durván taszigálta a kalauznőt, majd jókora erővel, tenyérrel arcon ütötte, végül a vonat ajtajának lökte. A részeg elkövető gátlástalanságát jól mutatja, hogy miután végre leszállt a vonatról, ismét visszalépett a szerelvényre, csak azért, hogy még egyszer hatalmasat lökjön a sokkos állapotban lévő nőn.

Rövid időn belül utolérte az igazság

A rendőrök hajtóvadászatot indítottak a támadó ellen, és alig egy hónapon belül sikerült is elfogniuk. A Budakörnyéki Járási Ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt gyorsított eljárásban állította bíróság elé a vasúti rémet.

A Budakörnyéki Járásbíróság a mai napon jogerősen bűnösnek mondta ki a férfit, és 1 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélte, melynek végrehajtását 2 év próbaidőre felfüggesztette.

A rendőrök kergethették halálba a sülysápi vonatbaleset áldozatait?

Hárman vesztették életüket abban az autóban, amit péntek éjjel sodort el a Budapestről Szolnokra tartó szerelvény. A sülysápi vonatbaleset egyik áldozatának hozzátartózói szerint a fiatalok a rendőri igazoltatás elől menekültek, ezért hajtottak a sínekre.