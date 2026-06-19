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kamera

Élőben nézte végig a tulaj, ahogy kipakolják az ingatlanát – videó

2026. június 19. 13:00
Olvasási idő: 3 perc
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Élőben nézte végig a lopást a kiskunfélegyházi tulajdonos, azonban, amikor a kamerán keresztül ráordított a betörőre, az elszaladt. A elkövetőt és társát budapesti otthonukban fogta el a rendőrség – olvasható a police.hu oldalán.
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kameraingatlanpolice

A police.hu tájékoztatása szerint 2026. június 11-én az egyik kiskunfélegyházi ingatlanba tört be egy maszkos férfi, aki feltúrván a lakást az egyik komód fiókjában pénzt talált, amit aztán elemelt. Tevékenysége közben a lakásban található biztonsági kamera jelzett a ház tulajának, aki a telefonja segítségével, a kamerán keresztül ráordított a betörőre. A betolakodó megijedt és elrohant az ingatlanból – tájékoztatott a rendőrség.

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Kamera rögzítette a lopást. Fotó: Kovács Noémi/Pexels

Kamera vette fel a betörőt

A kiskunfélegyházi rendőrök a nyomozás során kiderítették, hogy az elkövető egy budapesti férfi volt. Az eljárás során az is kiderült, hogy élettársával érkezett a városba, és amíg ő betört, az asszony az épület előtt figyelt. A helyi nyomozók és a főkapitányság Hírös kommandósai budapesti otthonukban fogták el a párost, akit őrizetbe vettek és kezdeményezték letartóztatásukat.

 

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