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dunakanyar

Kerekek alá gyűrte a 77 éves gyalogost az elszabadult kamion a Dunakanyarnál

1 órája
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Kegyetlen közlekedési katasztrófa rázta meg Szentendre lakosságát a szerda reggeli órákban, amikor a mindennapi forgalom pillanatok alatt halálos csapdává változott. A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint egy figyelmetlenségből adódó gázolás történt, amely során egy súlyos tonnákkal terhelt kamion egy gyanútlanul közlekedő idős asszony életét követelte.
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A Dunakanyar körút közvetlen közelében, a Sztaravodai úton történt szerencsétlenség során egy mindössze 23 esztendős sofőr haladt járművével, amikor eddig tisztázatlan körülmények között a kamion elütött egy úttesten átkelő gyalogost. A kíméletlen erővel becsapódó tehergépjármű alá kerülő 77 éves szentendrei nő olyan súlyos belső és külső sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínre siető mentőegységek gyors beavatkozása ellenére az életét már nem lehetett megmenteni – írta az Bors.

Az elszabadult kamion maga alá gyűrte a 77 éves gyalogost
Az elszabadult kamion maga alá gyűrte a 77 éves gyalogost
Fotó: unsplash

Igazságügyi szakértők vizsgálják a kamion gázolás körülményeit

A katasztrófavédelem és a rendőrség egységei azonnal lezárták az érintett útszakaszt, a helyszíni szemle adatai alapján pedig a Szentendrei Rendőrkapitányság halálos közúti baleset gondatlan okozásának alapos gyanújával indított büntetőeljárást a fiatal sofőr ellen. A hatóságok igazságügyi műszaki és közlekedési szakértők bevonásával, aprólékos vizsgálat keretében igyekeznek tisztázni, hogy a tragédiában a sebességtúllépés, a látási viszonyok vagy a sofőr súlyos figyelmetlensége játszott-e közre.

Szörnyethalt egy édesanya is az országúton, amikor egy kamion tömegbalesetet okozott

A Bihar megyei szakaszon bekövetkező, láncreakció-szerű tömegbaleset során egy magyarkapusi édesanya a helyszínen szörnyethalt, míg további három ember súlyos sérülésekkel került a legközelebbi kórház sürgősségi osztályára.

 

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