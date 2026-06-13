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kamionos

Ő tényleg megőrült: a forgalommal szemben száguldott az autópályán egy román kamionos

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Csodával határos, hogy a horvátországi ámokfutás nem torkollott tömegszerencsétlenségbe. A román kamionos még a rendőrségi blokádot is megpróbálta áttörni, végül egyenesen a pszichiátriára szállították.
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Sokkoló jelenetek játszódtak le egy horvátországi autópályán: a 46 éves román kamionos kilométereken keresztül a forgalommal szemben száguldott, életveszélyes helyzetbe sodorva a gyanútlan autósokat. A kétségbeesett sofőrök hiába villogtak és dudáltak, a megvadult férfi semmire sem reagált – írja a Maszol.ro.

ámokfutó kamionos
Pszichiátrián kötött ki az ámokfutó kamionos Fotó: Facebook/Fiuman.hr

A helyszínre riasztott rendőrök szirénázva, villogó fényekkel próbálták megállásra kényszeríteni a kamionost, de a férfi figyelmen kívül hagyta a rendőri jelzéseket, és csak még nagyobb gázt adott.

Teljesen elborult a román kamionos agya

Amikor a hatóságoknak végül sikerült elállniuk az útját, a sofőr még ekkor sem adta meg magát: a rendőri intézkedés során a férfi brutális ellenállást tanúsított, rátámadt az egyenruhásokra, így csak hosszas küzdelem árán tudták rátenni a bilincset.

A letartóztatás után a román állampolgárságú sofőrt nem a fogdába, hanem azonnal a pszichiátriára szállították. 

Az orvosi vizsgálatok megállapították, hogy a férfi súlyos pszichotikus rohamot kapott, vagyis a külvilágtól teljesen elszakadva, beszámíthatatlan állapotban vezette a többtonnás járművet. így a csodával határos, hogy az ámokfutás végül nem torkollott tömegszerencsétlenségbe.

Három balesetben kilenc ember halt meg pénteken

Amint arról korábban beszámoltunk, három szerencsétlenségben kilenc ember halt meg pénteken a magyar autópályákon. A balesetek helyszínén megrázó fotók is készültek.

 

 

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