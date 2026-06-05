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Közel 44 millió forintot kaszinózott el a szombathelyi nő, aki nem a saját pénzéből játszott

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Börtönbüntetésre és a teljes okozott kár megtérítésére számíthat az a nő, aki online szerencsejátékokon vert el 44 millió forintnyi kicsalt pénzt. A kár összesen meghaladja az 50 millió forintot. A nő bírósági végrehajtónak adta ki magát és azt ígérte, olcsón tud megszerezni ingatlanokat az érdeklődők számára. Többen is utaltak, a pénz végül egy online kaszinóban kötött ki.
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Jó eséllyel az egész életét tönkre vágta az szombathelyi nő, akit négyrendbeli, jelentős kárt okozó, folytatólagosan, üzletszerűen elkövetett csalás bűntette és más bűncselekmények miatt 3 év 6 hónap börtönre és 900 ezer forint pénzbüntetésre ítélt a Szombathelyi Járásbíróság. Habár az ítélet nem tűnik különösebben súlyosnak, a bíróság kötelezte a vádlottat az általa okozott kár megtérítésére, vagyis több mint 50 millió forint megtérítésére és további 1 millió forint bűnügyi költség megfizetésére – adta hírül a Vaol.hu. A vádlott ugyanis online kaszinókban, különböző szerencsejátékokon vert el 44 millió forintot.

Valódi, vagy online kaszinó: teljesen mindegy, mindenképp csak veszíteni lehet rajta. Egy Szombathely-környéki 44 milliót tapsolt el, amit élete végéig törleszthet
Valódi, vagy online kaszinó: teljesen mindegy, mindenképp csak veszíteni lehet rajta. Egy Szombathely-környéki 44 milliót tapsolt el, amit élete végéig törleszthet
Fotó: Unsplash

Online kaszinó vonzásában

Vélhetően súlyos szerencsejáték-függőséggel küzd az a nő, aki 2022 szeptembere és 2023 szeptembere között Viber és Facebook profilok használatával magát egy önálló bírósági végrehajtói iroda alkalmazottjának adta ki. Mindezt azért tette, hogy álprofilok segítségével ejtse tévedésbe áldozatait, akik kedvezményesen akartak hozzájutni végrehajtás alatt álló ingatlanokhoz. A sértettek emiatt több ízben utaltak milliókat a csaló nőnek.

A vádlott elképesztő összeget, 

50,4 millió forintot tudott legombolni áldozatairól ilyen módon, ebből pedig 43,62 milliót online szerencsejátékokon szórt el. 

Az ítéletet az ügyészség tudomásul vette, a vádlott és védői felmentésért nyújtottak be fellebbezést, így az ítélet nem jogerős.

 

 

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