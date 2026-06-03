Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Még Merznek is tátva maradt a szája, amikor kiakadt Magyar Péter

Most érkezett!

Megszólalt a Viszkis: ezért ment tönkre a házassága

katona

Drámai percek Budapesten, egy fiatal kadét kétszer is farkasszemet nézett a halállal

4 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Élet-halál harcot hozó pillanatok játszódtak le az egyik budapesti buszmegállóban, amikor egy idős férfi minden előzmény nélkül, életjeleket nem mutatva esett össze. A lesújtó tragédiát végül a helyszínen tartózkodó honvéd kadét önfeláldozó beavatkozása előzte meg, hiszen a gyors reakciójú, fegyelmezett katona kétszer is visszarántotta az áldozatot a klinikai halál állapotából.
Link másolása
Vágólapra másolva!
katonaolajos álmosbocskai istván református oktatási központhonvédelmi minisztériuméletmentéskadét

A mindennapok szürkeségében olykor a legváratlanabb és legmegrázóbb pillanatokban kell helytállni, amikor az emberi élet hirtelen egy hajszálon függ, és a megsemmisülés fenyeget. Pontosan egy ilyen vérfagyasztó helyzetben bizonyította rendkívüli rátermettségét az a fiatal magyar katona, aki a biztos pusztulástól mentett meg egy idős embert Kőbánya szomszédságában – írta a Bors.

Fiatal katona mentette meg az idős ember életét
Fiatal katona mentette meg az idős ember életét
Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Minden tisztelet és elismerés a fiatal katona érdeme

Olajos Álmos, a Bocskai István Református Oktatási Központ harmadéves kadétja éppen a 148-as autóbusz Orgonás utcai megállójában várakozott, amikor a közvetlen közelében egy idős úr hirtelen rosszul lett, majd eszméletét vesztve a betonra rogyott. Míg a járókelők többségét teljesen lebénította a sokkoló látvány, a fiatal honvéd egyetlen másodpercre sem veszítette el a fejét, hanem az egyenruhához méltó fegyelemmel azonnal a haldokló férfihoz sietett.

A kadét habozás nélkül megkezdte az újraélesztést. A vérfagyasztó percek tovább fokozódtak, amikor az idős ember szervezete a sikeres első beavatkozás után másodszor is feladta a harcot, ám a fiatal katona másodszor is visszahozta őt a halál torkából, fenntartva a keringést a rohammentő kiérkezéséig.

Az esetről büszkeséggel és elismeréssel számolt be a Honvédelmi Minisztérium is. A tárca hivatalos közleményében rámutatott, hogy ez a rendkívüli és hősies helytállás a legfényesebb bizonyítéka a hazai kadétképzés fontosságának és társadalmi erejének. A képzés során elsajátított elméleti és gyakorlati tudás, a fegyelmezett lélekjelenlét és a mély felelősségérzet ugyanis nemcsak a honvédelmi feladatok során, hanem a mindennapi élet legváratlanabb krízishelyzeteiben is életmentő fegyvernek bizonyul.

Súlyos közúti incidens történt Debrecenben egy gyalogátkelőnél is, ahol egy kislányt ütöttek el, aki az eszméletét is elvesztette. A baleset után egy szolgálaton kívüli katona azonnal a helyszínre sietett, és megkezdte az életmentést.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!