Drámai percek Budapesten, egy fiatal kadét kétszer is farkasszemet nézett a halállal

A mindennapok szürkeségében olykor a legváratlanabb és legmegrázóbb pillanatokban kell helytállni, amikor az emberi élet hirtelen egy hajszálon függ, és a megsemmisülés fenyeget. Pontosan egy ilyen vérfagyasztó helyzetben bizonyította rendkívüli rátermettségét az a fiatal magyar katona, aki a biztos pusztulástól mentett meg egy idős embert Kőbánya szomszédságában – írta a Bors.

Fiatal katona mentette meg az idős ember életét

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Minden tisztelet és elismerés a fiatal katona érdeme

Olajos Álmos, a Bocskai István Református Oktatási Központ harmadéves kadétja éppen a 148-as autóbusz Orgonás utcai megállójában várakozott, amikor a közvetlen közelében egy idős úr hirtelen rosszul lett, majd eszméletét vesztve a betonra rogyott. Míg a járókelők többségét teljesen lebénította a sokkoló látvány, a fiatal honvéd egyetlen másodpercre sem veszítette el a fejét, hanem az egyenruhához méltó fegyelemmel azonnal a haldokló férfihoz sietett.

A kadét habozás nélkül megkezdte az újraélesztést. A vérfagyasztó percek tovább fokozódtak, amikor az idős ember szervezete a sikeres első beavatkozás után másodszor is feladta a harcot, ám a fiatal katona másodszor is visszahozta őt a halál torkából, fenntartva a keringést a rohammentő kiérkezéséig.

Az esetről büszkeséggel és elismeréssel számolt be a Honvédelmi Minisztérium is. A tárca hivatalos közleményében rámutatott, hogy ez a rendkívüli és hősies helytállás a legfényesebb bizonyítéka a hazai kadétképzés fontosságának és társadalmi erejének. A képzés során elsajátított elméleti és gyakorlati tudás, a fegyelmezett lélekjelenlét és a mély felelősségérzet ugyanis nemcsak a honvédelmi feladatok során, hanem a mindennapi élet legváratlanabb krízishelyzeteiben is életmentő fegyvernek bizonyul.

Súlyos közúti incidens történt Debrecenben egy gyalogátkelőnél is, ahol egy kislányt ütöttek el, aki az eszméletét is elvesztette. A baleset után egy szolgálaton kívüli katona azonnal a helyszínre sietett, és megkezdte az életmentést.