Brutális emberölés Kaposváron: életfogytig tartó börtönt kérnek a barátnőjét meggyilkoló katonára

A sokkoló bűncselekmény részleteiről korábban az Origo is beszámolt. A Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség vádirata szerint a férfi, aki szerződéses katonaként teljesített szolgálatot a Magyar Honvédség kötelékében, 2025. november 15-én azért jelent meg korábbi párja kaposvári tartózkodási helyén, hogy elvigye a lakásban maradt személyes holmijait. A találkozó azonban gyorsan elfajult: a vádlott és a nő között heves veszekedés tört ki, amelynek során a férfi többször is megütötte a védtelen sértettet – írja az Ügyészség.hu.

Korábban még vigyorogva vonult a bíróság folyosóján a 23 éves nő megölésével vádolt katona Fotó: Bors

A segíteni igyekvő rokont is leütötte a katona

A ház alsó szintjén lakó nagybácsi meghallotta az emeletről leszűrődő hangos vitát, ezért azonnal elindult, hogy közbelépjen. A lépcsőn találkozott a dühöngő elkövetővel, aki a rokont egy hatalmas ökölcsapással letaglózta.

A férfi ezután a konyhába rontott, ahol magához vett két kést azzal a határozott szándékkal, hogy mindkét sértettet megöli. A katona a fegyverekkel a kezében visszaindult az emelet felé, majd a földről időközben feltápászkodó nagybácsit a két késsel többször megsebesítette. A rokonnak hatalmas szerencséje volt: a késszúrások és vágások a szakvélemény szerint nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket okoztak.

Lemészárolta egykori szerelmét

Az önkívületben lévő férfi ezután visszatért a volt párjához, ismét többször megütötte, majd az egyik késsel brutális kegyetlenséggel halálra szurkálta. A 23 éves Adrienn életét már nem lehetett megmenteni.

Az ügyészségi nyomozók az eljárás során kábítószert találtak a férfi szervezetében, valamint a lakásán végzett kutatás során is droggyanús anyagok kerültek elő.

A Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség több ember sérelmére, részben különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének kísérlete, valamint kábítószer birtoklás és fogyasztás miatt emelt vádat a férfival szemben. Indítványozták, hogy a bíróság ítélje a férfit életfogytig tartó szabadságvesztésre, letartóztatását pedig a jogerős ítéletig tartsa fenn.

A férfi tette a Magyar Honvédségen belül is azonnali következményeket vont maga után: katonai szolgálati jogviszonyát – méltatlanság miatt – már a gyilkosság után néhány nappal, 2025. november 24-én megszüntették.