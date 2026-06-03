Undorító, amit a Tiszánál tettek: az egész környék fellázadt a pofátlan akció után

Helyreállította a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖTIVIZIG) az Óhalászi-szigeten található történelmi emlékművet, amelyet még tavaly ősszel rongáltak meg ismeretlen tettesek – írta a Heol.hu. A Tisza-tó egyik legfontosabb múltidéző helyszínéről tavaly októberben verték le és tulajdonították el a kőoszlop csúcsát díszítő vaskeresztet.

Az Óhalászi-szigeten álló, helyreállított kereszt ismét eredeti formájában látható

Fotó: Kötivizig

Egy elpusztult falu emlékét őrzi a kereszt

A térségben élők körében hatalmas felháborodást kiváltó vandalizmus után a vízügyi igazgatóság azonnal megtette a rendőrségi feljelentést, és ígéretet tett az eszmei értéke miatt kiemelten fontos emlékhely helyreállítására. A KÖTIVIZIG kiskörei szakaszmérnökségének munkatársai május végén sikeresen pótolták a hiányzó vaskeresztet, így a mementó mostantól ismét eredeti pompájában látható.

Az Óhalászi-szigeten magasodó kereszt egy egykori virágzó település, Tiszahalász tragikus történetét hirdeti. A falut legkorábban egy 1261-es egyházi dokumentum említi, lakói évszázadokon át halászatból, vadászatból és állattartásból tartották fenn magukat a Tisza árterében.

Bár a helyiek generációkon át dacoltak a folyó kiszámíthatatlan természetével, a végső csapást az 1876-os tavaszi áradás mérte a közösségre. Március 24-én a Tisza átszakította a taskonyi gátat, a bezúduló árhullám pedig hét települést, köztük Tiszahalászt is teljesen letarolta. A falu ezen a helyen soha többé nem épült újjá, az ott lakók máshol találtak új otthonra. Az Óhalászi-szigeti emlékmű a mostani sikeres rekonstrukciónak köszönhetően újra méltó módon emlékezteti a látogatókat arra, hogy a mai Tisza-tó hullámsírja alatt egykor hús-vér emberek éltek, dolgoztak és alkottak közösséget.

Késő esti randalírozás miatt emeltek vádat egy férfi ellen Miskolcon. A jegykiadó automata megrongálásával több mint egymillió forintos kárt okozott, az ügyészség pedig felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott az elkövetővel szemben.