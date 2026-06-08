Sokkoló dolgokra adott parancsot a Portikra valló magyar keresztapa

Radnai László 1956-ban született, és gyerekkorában védett, rendezett családi háttér vette körül. Apja meggyőződéses kommunistaként a Magyar Néphadseregben töltött be osztályvezetői posztot, anyja pedig a Kádár-korszak állami biztosítójának egyik kirendeltségét vezette. A budai fiú jó eredménnyel érettségizett közgazdasági szakközépiskolában, majd úgy döntött, külföldön, Amerikában szeretne továbbtanulni. A határon azonban elfogták, elítélték, és börtönbe került — ez a fordulat alapjaiban változtatta meg az életét. A rácsok mögött figyelt fel rá Drobilich Gábor, az akkori alvilág hírhedt betörőkirálya, aki maga mellé vette a művelt, nyelveket beszélő fiatalembert. Innen indult Radnai útja a magyar szervezett bűnözés világába, ahol később már sokan csak magyar keresztapaként emlegették – idézte fel az amerikai maffiafilmbe illő történetet a Blikk.
Hogyan lesz egy nyelveket beszélő, tehetséges fiatalból magyar keresztapa?
„A rendszerváltás után Drobilich aktív közreműködésével jött létre az egyik legnagyobb olajszőkítő cég, az Energol, ahová természetesen Radnait is vitte magával a mentora. Az 1990-es évek elején kialakult magyar alvilágban Radnai mindenkit ismert, a merényletek összes áldozatát, az 1995-ben kivégzett Muskovics Gyulát, az 1996-ban lelőtt Prisztás Józsefet, a szintén agyonlőtt, Cinóber becenevű Domák Ferencet, az 1999-ben szitává lőtt Seres Zoltánt is.
Radnai távoli rokonságban állt Boros Tamással, az Aranykéz utcában 1998 nyarán felrobbantott vállalkozóval, akivel a hetvenes évek végén, a börtönből való szabadulása után még a Balatonon haverkodtak össze.
Borost a jogerős bírósági ítélet szerint Portik Tamás ölette meg, akit Radnai szintén jól ismert, hiszen az egykori telefonfeltörő betörőt is Drobilich karolta fel, végrehajtónak, verőembernek alkalmazva az egykori ökölvívót" – mondta a bulvárlapnak Orosz István nyugalmazott rendőr alezredes, aki korábban a Nemzeti Nyomozó Iroda Szervezett Bűnözés Elleni Osztályát vezette.
Orosz István szerint Radnai László felemelkedésében sokat számított, hogy jól beszélt oroszul. Ez a tudás akkoriban komoly előnyt jelentett, mert hidat teremtett a magyar és az orosz nyelvű bűnözői körök között. Radnai így egyre fontosabb szereplővé vált az alvilági kapcsolatok építésében, és idővel mindkét oldalon tekintélyt szerzett. Amikor a maffia új vállalkozásba kezdett, a Conti Car nevű autókereskedésben is meghatározó pozícióba került. A céghez ismert művészek, közéleti szereplők, politikusok és gengszterek is jártak, ami tovább növelte Radnai befolyását és kapcsolati hálóját.
Ügyvédi, közigazgatási, államigazgatási kapcsolatai is voltak, az állam, a rendszerváltás utáni állam gyengeségét használta ki"
– tette hozzá a korábbi rendőrtiszt.
„Radnai személyesen nem nyúlt senkihez, de kiadott utasításokat, kiket kell megölni. A dunántúli szervezett bűnözői területet is át akarta venni, ezért T.T. kivégzésére adott parancsot, de ukrán bérgyilkost fogadott az ügyében eljáró ügyészek, bírók – F. E bíró úr családját is védelem alá kellett helyezni – nyomozók likvidálására is.
Ez volt az úgynevezett kecskeméti maffiaper alapja, ahol Radnai főszereplő volt. Máskülönben nem is kötöttek volna vele vádalkut.
Pentító volt, vagyis a maffia árulója. Én tettem rá a bilincset a kezére, azt mondta, 24 órán belül kint van, annyira hitt a kapcsolataiban, nem jött össze neki. Utána kaptam üzenetet, hogy vigyázzak a családomra, vagyis engem megfenyegetett. Később egy cipőboltban futottunk össze, amikor érdeklődött az egészségi állapotom, a családom iránt, csak annyit mondtam neki, nem ijedtem meg soha, se tőle, se mástól"– magyarázta.
A kecskeméti maffiaperben Radnai László olyan vallomást tett, amelyben az egykori „energolos” kör több ismert alakjára is terhelő állításokat fogalmazott meg. Beszélt Drobilich Gáborról, Portik Tamásról és a Brazil néven ismert Ferencsik Attiláról is. Vallomásának egy részét titkosították, Portik ellen azonban bizonyítékként is felhasználták.
Radnait végül 12 év fegyházra ítélték, de a hatóságokkal kötött alku miatt kedvezménnyel, idő előtt szabadulhatott.
A szabadulása után német autók lízingelésével kezdett foglalkozni, később azonban újabb ügyekben került elő a neve. Parfümlopás miatt is eljárás indult ellene, legutóbb pedig befolyással üzérkedés miatt ítélték három évre. A vád szerint a kapcsolataira hivatkozva vállalta, hogy különböző adó- és felszámolási ügyeket intéz el. Emiatt kellett volna ismét börtönbe vonulnia.
Radnai nem bírta a börtönt már 1976-ban sem, később sem, erről rengeteget panaszkodott, állandóan beadványokat írt, a legutóbbi büntetés elől pedig Dubaiig menekült"
– vette át a szót az egykori maffiózó és az alvilág ügyeit is jól ismerő másik nyugalmazott rendőrtiszt, Teplán Tibor.
„Ott is átvert egy magyar gengsztert, aki felnyomta, ezek után már nem nagyon volt miért bujkálnia. Már amikor 2025-ben megszökött akkor súlyos beteg volt, az Egyesült Arab Emírségekben pedig nagyon drága az orvosi ellátás, ezért is dönthetett úgy, felfedi a rejtekhelyét.
Elfogásával meg kell kezdenie a jogerős büntetése letöltését, állapota alapján azonnal a BvOP berettyóújfalui kórházba fog kerülni, vagy ha ott nem tudják kezelni a betegségét akkor egy civil kórház, BvOP őrökkel felügyelt részlegére viszik.
Egy biztos, már nem az a jó kiállású, magabiztos ember, súlyos szívbeteg, rengeteget fogyott, meggörnyedt, a hazahozatalakor készült képek alapján nagyon rossz állapotban van. Pentító volt mindig is, nem zárnám ki annak a lehetőségét sem, hogy most, az április 12-ei választási eredmények után újabb vádalku alapján tenne vallomásokat, a valós politikai kapcsolatait feltárva. Mert hogy voltak, az biztos" – magyarázta a Blikknek.
Videón, ahogy hazahozzák a magyar keresztapát Dubajból
A napokban ért véget Radnai László bujkálása az Egyesült Arab Emírségekben: a 70 éves magyar szökevény a jogerősen kiszabott börtönbüntetése elől menekült külföldre. Szombaton hozták vissza Magyarországra, és azonnal börtönbe intézetbe vitték, ahol megkezdte szabadságvesztése letöltését. Elfogásáról videó is készült, amit a rendőrség oldalára is feltettek:
Ez is érdekelheti: Gyárfás Tamást felmenthetik a Fenyő-ügyben
Kiengedhetik a rácsok mögül a Magyar Úszó Szövetség volt elnökét. Legalábbis erre számítanak Gyárfás Tamás ügyvédei, akik szerint új, perdöntő bizonyítékok kerültek elő a Vico sajtóbirodalom vezetője ellen elkövetett merénylet ügyében. Erről bővebben ebben a cikkünkben olvashat!
Ha pedig a kilencvenes évek magyar szervezett bűnözési csoportjainak működése érdekli, nos, erről szól a Vérösvény című dokumentumfilm, amelyben többek között
- az Aranykéz utcai robbantást;
- a Prisztás József elleni merényletet;
- és a Fenyő-gyilkosságot is rekonstruálták.
A film forgatókönyvírója e cikknek a szerzője: