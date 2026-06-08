Sokkoló dolgokra adott parancsot a Portikra valló magyar keresztapa

Radnai László 1956-ban született, és gyerekkorában védett, rendezett családi háttér vette körül. Apja meggyőződéses kommunistaként a Magyar Néphadseregben töltött be osztályvezetői posztot, anyja pedig a Kádár-korszak állami biztosítójának egyik kirendeltségét vezette. A budai fiú jó eredménnyel érettségizett közgazdasági szakközépiskolában, majd úgy döntött, külföldön, Amerikában szeretne továbbtanulni. A határon azonban elfogták, elítélték, és börtönbe került — ez a fordulat alapjaiban változtatta meg az életét. A rácsok mögött figyelt fel rá Drobilich Gábor, az akkori alvilág hírhedt betörőkirálya, aki maga mellé vette a művelt, nyelveket beszélő fiatalembert. Innen indult Radnai útja a magyar szervezett bűnözés világába, ahol később már sokan csak magyar keresztapaként emlegették – idézte fel az amerikai maffiafilmbe illő történetet a Blikk.

Már rácsok mögött van a szombaton hazahozott, eddig Dubajban bujkáló, magyar keresztapa

Fotó: police.hu

Hogyan lesz egy nyelveket beszélő, tehetséges fiatalból magyar keresztapa?

„A rendszerváltás után Drobilich aktív közreműködésével jött létre az egyik legnagyobb olajszőkítő cég, az Energol, ahová természetesen Radnait is vitte magával a mentora. Az 1990-es évek elején kialakult magyar alvilágban Radnai mindenkit ismert, a merényletek összes áldozatát, az 1995-ben kivégzett Muskovics Gyulát, az 1996-ban lelőtt Prisztás Józsefet, a szintén agyonlőtt, Cinóber becenevű Domák Ferencet, az 1999-ben szitává lőtt Seres Zoltánt is.

Radnai távoli rokonságban állt Boros Tamással, az Aranykéz utcában 1998 nyarán felrobbantott vállalkozóval, akivel a hetvenes évek végén, a börtönből való szabadulása után még a Balatonon haverkodtak össze.

Borost a jogerős bírósági ítélet szerint Portik Tamás ölette meg, akit Radnai szintén jól ismert, hiszen az egykori telefonfeltörő betörőt is Drobilich karolta fel, végrehajtónak, verőembernek alkalmazva az egykori ökölvívót" – mondta a bulvárlapnak Orosz István nyugalmazott rendőr alezredes, aki korábban a Nemzeti Nyomozó Iroda Szervezett Bűnözés Elleni Osztályát vezette.

Radnai László Portik Tamásra vallott korábban, Fotó: police.hu

Orosz István szerint Radnai László felemelkedésében sokat számított, hogy jól beszélt oroszul. Ez a tudás akkoriban komoly előnyt jelentett, mert hidat teremtett a magyar és az orosz nyelvű bűnözői körök között. Radnai így egyre fontosabb szereplővé vált az alvilági kapcsolatok építésében, és idővel mindkét oldalon tekintélyt szerzett. Amikor a maffia új vállalkozásba kezdett, a Conti Car nevű autókereskedésben is meghatározó pozícióba került. A céghez ismert művészek, közéleti szereplők, politikusok és gengszterek is jártak, ami tovább növelte Radnai befolyását és kapcsolati hálóját.

Ügyvédi, közigazgatási, államigazgatási kapcsolatai is voltak, az állam, a rendszerváltás utáni állam gyengeségét használta ki"

– tette hozzá a korábbi rendőrtiszt.