Élve akarta felkoncolni volt szerelmét a megvadult győri késelő

Súlyosbította a Győri Ítélőtábla annak a férfinak a büntetését, aki miután korábbi barátnője szakított vele, előbb megverte, majd egy késsel az utcán próbálta meggyilkolni a nőt. Az első fokon kiszabott 6 éves börtönbüntetést a másodfokú bíróság az ügyészség indítványára 9 évre emelte fel – áll az Ügyészség oldalán.

Követelések és késelés lett a szerelmi kapcsolat vége

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Kegyetlen bosszút állt a szakításért a késelő férfi

A tragédiába torkolló történet 2023 nyarán kezdődött, amikor a férfi és a későbbi áldozat baráti kapcsolatba került egymással. A férfi a viszonyuk alatt többször is komolyabb összegekkel támogatta a nőt, és a vásárlásait is rendszeresen ő fizette. A kapcsolat azonban zátonyra futott és a nő 2024 januárjában úgy döntött, hogy nem szeretné folytatni az ismeretséget. A férfi képtelen volt elfogadni a szakítást. Valóságos hajtóvadászatot indított a nő ellen:

a munkahelye és a lakása környékén is folyamatosan leste, követte, üzeneteiben pedig már nyíltan a megölésével fenyegetőzött. Emellett követelni kezdte vissza azt a pénzt is, amit a kapcsolatuk alatt a nőre költött. A megfélemlített áldozat ígéretet tett arra, hogy mindent visszafizet.

Január 10-én a zaklató ismét megjelent volt párja háza előtt, és az utcán követelte, hogy jöjjön ki. Bár a nő átadott neki 12 500 forintot, és megismételte, hogy a maradékot is megadja, a férfi nem tágított. Elment ugyan, de nem sokkal később feldúltan tért vissza, hogy újabb összeget követeljen, és hogy nyomatékot adjon a szavainak, kétszer ököllel arcon ütötte a nőt. A komolyabb verést ekkor még az arra járó gyalogosok akadályozták meg. A helyzet bő két héttel később, január 22-én vált végzetessé.

A férfi ismét a nő nyomába szegődött, és a lakóháza lépcsőfeljárójánál sarokba szorította. A korláthoz nyomta egykori szerelmét, majd előkapott egy 7,5 centiméteres kést, és brutális módon többször fejbe szúrta a védtelen áldozatot.

A tomboló támadót ekkor is csak a járókelők határozott közbelépése tudta megállítani, akik ezzel megmentették a nő életét. Bár a nő túlélte a támadást, a késszúrások miatt életveszélyes sérüléseket szenvedett, amelyekből már soha nem fog teljesen felépülni, és maradandó fogyatékossággal kell leélnie az életét. Az első fokon eljáró Székesfehérvári Törvényszék korábban emberölési kísérlet és önbíráskodási kísérlet miatt mindössze 6 év börtönre ítélte a támadót.

Míg a késelő és védője felmentésért és enyhítésért fellebbezett, a Győri Fellebbviteli Főügyészség túl enyhének találta a döntést, és a büntetés drasztikus szigorítását kérte. A Győri Ítélőtábla végül igazat adott az ügyészségnek, kimondva, hogy a jogerős ítélet szerint a férfinak 9 évet kell rácsok mögött töltenie.

Saját udvarukon, egy durva vita hevében rontott rá nevelt fiára egy kisbéri férfi. A gyanúsított egy pillangókést rántott, és többször megszúrta a fiatal felsőtestét, majd a családtagokat arra kényszerítette, hogy ne hívjanak mentőt, a rendőröknek pedig hazudjanak.