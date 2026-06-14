Késelés a Havannán: így van most a lakótelep hátba szúrt legendás Kabosa

Albert Ferencet a budapesti, meglehetősen rosszhírű Havanna-lakótelepen mindenki csak Kabosként emlegeti. A férfi a Borsnak beszélt arról, hogyan vált ő a „Késelés a Havannán" című valóságos melodráma főszereplőjévé, és hogyan élte túl a június 3-i, brutális támadást, amiről mi is írtunk. Elmondása szerint az egyik ismerőse volt az, aki hátba szúrta, aki akkor már jócskán felöntött a garatra. Tettének több szomszédja is a szemtanúja volt. Ők mind aggódtak Kabosért, nagyon várták, hogy hazatérjen.

Késelés a Havannán: Így van most a hátba szúrt férfi (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Ő egy őskori, lakótelepi kobold

– így beszéltek róla a környékbeliek, amikor arról kérdezte őket a bulvárlap újságírója, ismerik-e Kabost. A legtöbben a Havanna-lakótelep jellegzetes alakjaként emlegetik, aki gyakran időzik az utcán, a boltok előtt, és szinte bárkivel szóba elegyedik. Akkor is megszólítja az embert, ha korábban soha nem találkozott vele. Így teltek a napjai eddig, egészen addig, amikor részeg ismerőse meg nem jelent.

Kutyát sétáltattak a barátaim, hozzájuk mentem oda, de akkor már ott üvöltözött ez az ismerős. Én lehajoltam a kutyához, ő meg fejbe akart rúgni, de az állatot találta el. Azt kiabálta, hogy elloptam a telefonját, de nekem fogalmam sem volt róla, miről beszél. Amikor eltalálta a kutyát, azonnal kérdőre vontam, de már ütött is. A földre kerültem, ahol kétszer fejbe rúgott a bakancsával. Innentől már csak elbeszélésből tudom, ugyanis sok vért vesztettem és az ájulás szélén voltam"

– mesélte a férfi.

Ferencet kórházba szállították, míg támadóját elfogta a rendőrség Fotó: olvasói

Hiába vérzett, a támadó nem hagyta abba.

Felültem és előre dőltem a földön, de ekkor a férfi a nyakamhoz fogta a kést, és követelte az ellopott telefonját. Ekkor fogta a kipattintós bicskáját és hátba szúrt vele. A szemtanúk is sokkot kaptak, hívták a rendőröket és megpróbálták elállítani a vérzést. A férfi odébb sétált, majd vissza. Mire megjöttek a rendőrök, már hanyatt fekve volt, feladta magát"

– mesélte.

Késelés a Havannán: napokig ez volt a beszédtéma a lakótelepen

Kabost természetesen kórházba vitte a mentő. A szemöldökét hét, a hátán lévő sebet pedig négy öltéssel kellett összevarrni. Néhány nappal később hazaengedték, a lakótelepen pedig már sokan várták, hogy újra lássák.

Aggódtunk érte. Akkor mindenki arról beszélt, hogy megszurkálták a Kabost. Az elején azt hallottuk, hogy háromszor szúrták hátba, de örülünk, hogy csak egyszer… Sajnos ez a támadás kivédhetetlen volt, úgy tudom, hogy ő már nem csinált semmit, a földön fájlalta a sebeit, amikor előkerült a kés… Mindenesetre mi örülünk, hogy újra itt van köztünk. Jobbulást kívánok neki! Nélküle nem ugyanolyanok a napok, hiányzott, hogy bóklásszon a bolt körül"

– mondta el egy helyi férfi.

A késelő most házi őrizetben van, Kabos pedig otthon, mert hazaengedték.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!