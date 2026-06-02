Rámosolyogtak a barátnőjére, brutális késelés és európai hajtóvadászat lett a vége

Egyetlen mosoly miatt fordult rémálommá egy baráti összejövetel Tatabányán. A késelés után az egyik férfi életveszélyes sérülésekkel menekült ki a lakásból, míg támadója külföldre szökött – közölte a Kemma.hu.

Féltékenységből késelés, Németországban fogták el

Fotó: Illusztráció/Shutterstock

A késelés előtt féltékenységi vita robbant ki

A vádirat szerint a férfi 2022. október 5-én este egy tatabányai ingatlanban szórakozott négy ismerősével. A társaság alkoholt fogyasztott, amikor az elkövető úgy vélte, hogy egyik barátja rámosolygott a barátnőjére.

A féltékeny férfi elvesztette a fejét: előbb kérdőre vonta ismerősét, hogy miért nézegeti a nőt, majd megütötte a barátnőjét és a sértettet. A vita látszólag véget ért, az indulatok azonban nem csillapodtak.

Az ügyészség szerint az elkövető ezután kiment a konyhába, ahol magához vett egy kést. Visszatérve

közepes erővel egyszer mellkason szúrta a sértettet.

A megszúrt férfi a támadás után kimenekült a lakásból.

A szakértői vélemény szerint a sértett életveszélyes sérüléseket szenvedett. Az orvosi ellátás hiányában a sérülések akár halálos következménnyel is járhattak volna.

Európai hajtóvadászat indult a férfi után

A támadó a bűncselekmény után elmenekült Magyarországról.

A hatóságok európai elfogatóparancsot adtak ki ellene, amely alapján a német hatóságok elfogták, majd átadták Magyarországnak.

A férfit ezt követően a magyar igazságszolgáltatás elé állították.

Fegyházbüntetést kér az ügyészség

Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivőjének tájékoztatása szerint az ügyészség emberölés kísérlete miatt emelt vádat.

Támadás Salgótarjánban: nőkre vadászott a visszaeső férfi, késsel szúrta nyakon áldozatát

Előbb egy buszpályaudvar mosdójánál bántalmazott egy nőt, majd hónapokkal később egy másik áldozatát késsel szúrta nyakon. A támadás miatt most hosszú évekre börtönbe kerülhet a büntetett előéletű férfi.