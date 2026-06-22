Munkásokat szállító buszon történt késelés – egy ember meghalt, hárman megsérültek

Egy ember meghalt, három másik pedig megsérült egy alabamai buszon történt késelésben, amelynek gyanúsítottját a rendőrség őrizetbe vette – számolt be róla a Law and Crime.
A késelés személyes konfliktus miatt alakulhatott ki
A hatóságok tájékoztatása szerint a 35 éves Pierre Eskew és egyik munkatársa, a 22 éves Darryel Sutton között már korábban is feszült volt a viszony. A nyomozás eddigi adatai alapján a konfliktus egy női kollégával kapcsolatos személyes ellentét miatt alakult ki.
A két férfi biztonsági őrként dolgozott, és mintegy negyven kollégájukkal együtt tartottak vissza Louisiana államba, miután egy zenei fesztiválon teljesítettek szolgálatot Tennessee-ben. A csoportot szállító busz egy alabamai Walmart áruháznál állt meg rövid pihenőre.
A rendőrség szerint a megálló alatt alakult ki az összetűzés, amely során a gyanúsított késsel több emberre is rátámadt. A helyszínre rendőrök és mentők érkeztek, akik négy szúrt sérültet találtak.
Az egyik sérültet kritikus állapotban szállították kórházba, azonban később belehalt sérüléseibe. A másik három érintett orvosi ellátásban részesült, állapotukról a hatóságok nem közöltek részleteket.
A támadást követően a többi munkatársat egy másik busszal szállították tovább. Az ügy körülményeit a rendőrség tovább vizsgálja.
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