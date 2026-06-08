„Fogta a kipattintós bicskáját, és hátba szúrt” – megszólalt a Havannán megkéselt férfi

Vérző férfit vittek el a mentők, rendőrautók lepték el a környéket, a lakótelepen élők pedig döbbenten figyelték a történteket. A késelés napokig beszédtéma maradt a Havanna-lakótelepen, most pedig megszólalt az a férfi, akit a támadás során hátba szúrtak.
Vérfürdőként emlegetik a lakók a Havannán történt késelést
Ahogy korábban megírtuk, súlyos erőszak rázta meg június 3-án este a Havanna-lakótelepet. Egy utcai konfliktus végén egy férfit hátba szúrtak, a vérző sérültet mentők vitték kórházba, míg a feltételezett támadót a rendőrök elfogták.
A környéken élők közül többen arról beszéltek, hogy a férfit hátulról érte a támadás, és nagy mennyiségű vért veszített, mire segítséget kapott.
Most a sértett, Albert Ferenc – akit a környéken sokan csak Kabosként ismernek – részletesen elmondta a Borsnak, hogyan emlékszik vissza a történtekre.
Már korábban is kötekedett a támadó
Ferenc szerint régóta ismeri azt a férfit, aki rátámadt.
Elmondása szerint a támadó ittas volt, és már korábban is konfliktusba keveredett másokkal a környéken.
A férfi szerint a támadó először szóban provokálta, majd később sem hagyta abba a kötekedést.
A kutyát találta el a rúgás
Ferenc elmondása szerint két ismerősével beszélgetett, akik két kiskutyával érkeztek a helyszínre.
Amikor lehajoltam a kutyához, akkor a férfi fejbe akart rúgni, de a kutyát találta el
– idézte fel.
A támadó azt állította, hogy Ferenc ellopta a telefonját, az áldozat azonban tagadta ezt.
A szóváltás gyorsan tettlegességig fajult.
A földön fekve szúrták hátba.
Ferenc szerint az ütésektől a földre került, ahol a támadó kétszer fejbe rúgta.
Innentől már csak elbeszélésből tudom, mi történt, mert sok vért vesztettem és az ájulás szélén voltam
– osztotta meg a brutális részleteket.
A férfi szerint a támadó ezután sem állt le.
Felültem és előre dőltem a földön, de ekkor a férfi a nyakamhoz fogta a kést és követelte az ellopott telefonját. Ekkor fogta a kipattintós bicskáját és hátba szúrt vele
– idézte fel a történteket.
A szemtanúk ekkor hívták a rendőröket, és megpróbálták elállítani a vérzést.
Több öltéssel kellett összevarrni
A sérültet kórházba szállították, ahol több sérülését is ellátták.
A hátamat négy öltéssel, míg a szemöldökömet hét öltéssel varrták össze
– mondta.
Ferenc szerint nem ő tett feljelentést támadója ellen, ugyanakkor a hatóságok hivatalból eljárást indítottak.
Nyomoz a BRFK
A Budapesti Rendőr-főkapitányság közlése szerint a helyszínen két férfi keveredett szóváltásba, majd az egyik megszúrta a másikat.
A rendőrség súlyos testi sértés kísérletének gyanúja miatt indított nyomozást. A feltételezett elkövetőt elfogták, gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.
A Havanna-lakótelepen történt késelés ügyében a nyomozás jelenleg is tart.