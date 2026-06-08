„Fogta a kipattintós bicskáját, és hátba szúrt” – megszólalt a Havannán megkéselt férfi

Vérző férfit vittek el a mentők, rendőrautók lepték el a környéket, a lakótelepen élők pedig döbbenten figyelték a történteket. A késelés napokig beszédtéma maradt a Havanna-lakótelepen, most pedig megszólalt az a férfi, akit a támadás során hátba szúrtak.

Bruális késelés a Havanna-lakótelepen

Fotó: Olvasói/Bors

Vérfürdőként emlegetik a lakók a Havannán történt késelést

Ahogy korábban megírtuk, súlyos erőszak rázta meg június 3-án este a Havanna-lakótelepet. Egy utcai konfliktus végén egy férfit hátba szúrtak, a vérző sérültet mentők vitték kórházba, míg a feltételezett támadót a rendőrök elfogták.

A környéken élők közül többen arról beszéltek, hogy a férfit hátulról érte a támadás, és nagy mennyiségű vért veszített, mire segítséget kapott.

Most a sértett, Albert Ferenc – akit a környéken sokan csak Kabosként ismernek – részletesen elmondta a Borsnak, hogyan emlékszik vissza a történtekre.

Már korábban is kötekedett a támadó

Ferenc szerint régóta ismeri azt a férfit, aki rátámadt.

Elmondása szerint a támadó ittas volt, és már korábban is konfliktusba keveredett másokkal a környéken.

A férfi szerint a támadó először szóban provokálta, majd később sem hagyta abba a kötekedést.

A kutyát találta el a rúgás

Ferenc elmondása szerint két ismerősével beszélgetett, akik két kiskutyával érkeztek a helyszínre.

Amikor lehajoltam a kutyához, akkor a férfi fejbe akart rúgni, de a kutyát találta el

– idézte fel.

A támadó azt állította, hogy Ferenc ellopta a telefonját, az áldozat azonban tagadta ezt.

A szóváltás gyorsan tettlegességig fajult.

A földön fekve szúrták hátba.

Ferenc szerint az ütésektől a földre került, ahol a támadó kétszer fejbe rúgta.

Innentől már csak elbeszélésből tudom, mi történt, mert sok vért vesztettem és az ájulás szélén voltam

– osztotta meg a brutális részleteket.

Vérfürdőbe torkollott a sokkoló támadás

Fotó: Olvasói/Bors

A férfi szerint a támadó ezután sem állt le.

Felültem és előre dőltem a földön, de ekkor a férfi a nyakamhoz fogta a kést és követelte az ellopott telefonját. Ekkor fogta a kipattintós bicskáját és hátba szúrt vele

– idézte fel a történteket.

A szemtanúk ekkor hívták a rendőröket, és megpróbálták elállítani a vérzést.