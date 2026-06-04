Vérfürdő a Havanna lakótelepen: háromszor szúrtak hátba egy férfit

Súlyos erőszak rázta fel a Havanna lakótelep nyugalmát június 3-án, szerda este, amikor egy szóváltást követően brutális késelés történt az egyik társasháznál. A Borsonline.hu információi szerint két férfi vitája fajult el odáig, hogy egyikük fegyvert rántott, és többször is megszúrta vitapartnerét. A helyszínre érkező szemtanúk beszámolói alapján az áldozatot hátulról érte a támadás; egy környékbeli lakó úgy tudja, hogy a férfit legalább háromszor szúrták hátba.

Rendőrségi helyszínelés a Havanna lakótelepen, ahol szerda este egy véres késelés történt

Fotó: Bors olvasói / Facebook

Késelésbe torkollt a szóváltás a Havanna lakótelepen

A drámai események után percek alatt rendőrautók és mentők lepték el a környéket. A súlyosan sérült, erősen vérző áldozatot a mentősök hordágyra tették, majd azonnal kórházba szállították.

Nagyon vérzett a férfi. Hordágyra tették. Én úgy tudom, hogy többször hátba szúrták, legalább háromszor



– mondta el egy helyi lakos.

Sajtóinformációk szerint a megkéselt férfi már évtizedek óta a lakótelepen él, ám az utóbbi időben hajléktalanná vált, és életvitele miatt rendszeresen keveredett konfliktusokba a környezetével.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) megkeresésre megerősítette a bűncselekmény tényét. Tájékoztatásuk szerint a helyszíni szóváltást követő késelés ügyében a rendőrség súlyos testi sértés kísérletének gyanúja miatt indított nyomozást. A feltételezett elkövetőt a hatóságok a helyszín közelében elfogták, gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették, és egyúttal kezdeményezték a letartóztatását is.