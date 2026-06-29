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késelés

Késelés történt egy hódmezővásárhelyi pékségben

1 órája
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Súlyos családi dráma rázta meg Hódmezővásárhelyt vasárnap délután, amikor egy elszabadult családi vita pillanatok alatt brutális erőszakba torkollott. A hatóságok tájékoztatása szerint a nyilvános helyen történt késelés következtében az egyik áldozat olyan súlyos sebeket kapott, hogy azonnal életveszélyes állapotba került.
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késeléscsaládkéselőtragédiarendőrség

Véres családi dráma rázta meg Hódmezővásárhelyt a hétvégén, miután egy szóváltást követően késsel támadt hozzátartozóira egy szerb állampolgárságú férfi – áll az MTI közleményében. A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság hétfői tájékoztatása szerint a késelés vasárnap délután történt az egyik helyi pékségben. A 33 éves elkövető eddig tisztázatlan okokból veszett össze rokonaival – egy 29 éves szerb nővel és egy 26 éves szerb férfival –, majd a vita hevében bántalmazni kezdte őket.

A késelés után a támadó letartóztatását kezdeményezte a rendőrség
A késelés után a támadó letartóztatását kezdeményezte a rendőrség
Fotó: Unpslash

Véres késelés Hódmezővásárhelyen

A támadás során az egyik áldozat olyan súlyos sebeket szerzett, hogy az elsődleges orvosi vélemények alapján életveszélyes állapotba került. A tragédiát vélhetően a közelben tartózkodó egyenruhások gyors reakciója akadályozta meg: 

a járőrök pillanatokon belül a helyszínre értek, és azonnal megkezdték az életmentő elsősegélynyújtást, amelyet később a rohammentősök vették át tőlük.

A rendőrség a támadót gyanúsítottként hallgatta ki életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt. A hatóságok a férfit őrizetbe vették, és a bűncselekmény súlyára való tekintettel már kezdeményezték is a letartóztatását.

 

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