Halálos késelés Londonban: leszúrták Dua Lipa és Britney Spears világhírű dalszerzőjét

Sokkoló hír rázta meg a nemzetközi zenei világot. A késelés egy 35 éves, Grammy-díjas dalszerző életét követelte, aki olyan előadókkal dolgozott együtt, mint Dua Lipa, Britney Spears, Zendaya vagy Khalid – közölte a Ripost.

Késelés áldozata lett a világhírű dalszerző

Fotó: queencleo és talayriley/Instagram

A késelés után már nem tudták megmenteni

A londoni rendőrség tájékoztatása szerint múlt pénteken egy késeléshez riasztották a hatóságokat Kelet-Londonba. A helyszínen egy kertben találtak rá a 35 éves Mark Orabiyire, művésznevén Talay Rileyre.

A férfi súlyos szúrt sérüléseket szenvedett, ezért azonnal kórházba szállították, azonban az életét már nem tudták megmenteni.

A nyomozók a gyilkossággal összefüggésben három embert vettek őrizetbe.

A rendőrség közlése szerint egy 27 éves férfit, egy 24 éves férfit és egy 25 éves nőt fogtak el a helyszín közelében.

A hatóságok egyelőre nem emeltek vádat, az indítékot pedig továbbra is vizsgálják.

A támadásnak egy másik sérültje is volt.

A rendőrség szerint egy húszas éveiben járó férfi szintén szúrt sérüléseket szenvedett, de az ő állapota nem életveszélyes.

Világsztárokkal dolgozott együtt

Talay Riley a nemzetközi könnyűzenei élet egyik ismert dalszerzője volt.

Grammy-díjat nyert, miután közreműködött H.E.R. 2017-es „Lights On” című dalában, amely a legjobb R&B album kategóriában kapott elismerést. Nevéhez fűződik többek között Dua Lipa „Last Dance” című slágere, valamint Khalid „Young Dumb & Broke” című dala is. Pályafutása során számos világhírű előadóval dolgozott együtt, köztük Britney Spearsszel és Zendayával.

Családja és menedzsere jelentette be a halálhírt

Talay Riley halálhírét családja és menedzsere erősítette meg.

Közleményükben úgy fogalmaztak, hogy nemcsak többszörösen platinalemezes dalszerzőként, hanem humoráról, nagylelkűségéről és különleges személyiségéről is emlékezni fognak rá.

A londoni rendőrség gyilkossági ügyként kezeli a nyomozást, amely jelenleg is folyamatban van.