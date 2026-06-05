Megkéselte, majd a saját mankójával verte meg az áldozatot

Május 30-án, kora délután a Kossuth Lajos úton egy nő odament egy padon ülő férfihoz és öngyújtót kért tőle. A férfi közölte, hogy nincs nála, a nő ezt tudomásul vette, majd folytatta a telefonálását. A késelés, ami percekkel később következett, az minden logikát nélkülözött – írta a Szoljon.hu.

A késelés fényes nappal történt

Fotó: Magyarország Ügyészsége

A késelés, amely magyarázat és ok nélkül történt

Amikor a nő letette a telefont, visszament a padhoz, de ezúttal nem öngyújtóért.

Elővett egy tapétavágó szikét és kb. 20 centiméteres vágást ejtett a férfi jobb vádliján, majd egy kisebb sérülést is okozott. Ezzel azonban nem ért véget a támadás, ugyanis elvette az áldozat mellett lévő mankót, amelyre a férfinak korábbi sérülése miatt volt szüksége és azzal testszerte többször megverte.

A nőnél egyébként kés is volt, azt azonban nem használta, a helyszín közelében később el is dobta. Az áldozat könnyebb sérülésekkel megúszta a támadást, a szerencse ez esetben mellette állt.

A hatóságok végül gyorsan cselekedtek és a nőt azonnal őrizetbe vették, a Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája pedig elrendelte letartóztatását, amelyet a gyanúsított tudomásul vett.

Az ügy sajtószóvivője, dr. Lánczi Rajmund ügyész elmondta, hogy a támadás teljesen motiválatlan volt, valódi indokát eddig nem sikerült tisztázni és maga a gyanúsított sem adott magyarázatot a történtekre. A nyomozás következő szakaszában elmeorvosi vizsgálat is várható.

A letartóztatást az ügyészség azzal is indokolta, hogy a nő, aki csavargó életmódot folytat, bejelentett lakcímén sem tartózkodik rendszeresen, ezért szabadlábra kerülve akár súlyosabb bűncselekményt is elkövethet. Egyelőre a legnagyobb rejtély az maradt, ami az elején is volt, hogy miért tette ezt és mi volt a konkrét indítéka?

Súlyos bűncselekmény botránkoztatta meg a Havanna-lakótelep lakóit június 3-án is, a késő esti órákban. Egy két férfi között kirobbant, durva utcai vita végén brutális késelés történt, amely után azonnal rendőrautók és mentőautók szirénázása törte meg a környék csendjét.