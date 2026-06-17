Késeléssé fajult egy kocsmai verekedés Salgótarjánban

Egy 41 éves salgótarjáni férfi ellen emelt vádat a Nógrád Vármegyei Főügyészség, miután a vád szerint szilveszter éjjelén többször megszúrta áldozatát egy helyi söröző előtt.

Késelésig fajult a szilveszteri buli – Mellkason és hason szúrta az áldozatot egy férfi

Fotó: Illusztráci (Katrin Bolovtsova /Pexels)

Késelésig fajult a szilveszteri buli Salgótarjánban

Egy férfi 2024 szilveszter éjjelén a feleségével ünnepelte az újévet egy salgótarjáni sörözőben, amikor vita és lökdösődés alakult ki egy testvérpár és egy fiatalember között. A férfi közéjük állt, hogy megfékezze a verekedést, de ezzel magára haragította a feldúlt fivéreket, egyikük pedig megütötte.

A helyzet később a söröző előtt fajult el. A vádirat szerint a bántalmazás után hazainduló férfit az egyik támadó többször mellkason és hason szúrta, testvére pedig a földre került sértettet is megütötte.

Az ügyészség emberölési kísérlet és testi sértés kísérlete miatt emelt vádat.

Több mint 12 év fegyházat kértek a késelőre

A vád szerint a késelő férfi testvére a földre került sértettet is többször megütötte. A testvérpár ittas volt az elkövetéskor.

Az ügyészség a késelő férfival szemben emberölés kísérlete miatt emelt vádat, és beismerés esetére 12 év 6 hónap fegyházbüntetés kiszabását indítványozta. Testvérét súlyos testi sértés kísérletével vádolják, vele szemben 2 év börtönt kértek – áll a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleményében.

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