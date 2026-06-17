Lángba borult egy autó az M3-ason, félpályán halad a forgalom

Kigyulladt egy személygépkocsi az M3-as autópályán Nyíregyháza felé, Görbeháza és Hajdúnánás között, a 191-es kilométerszelvénynél. A tűzeset miatt az érintett szakaszon forgalomkorlátozás van érvényben, a járművek félpályán közlekedhetnek – írja a Katasztrófavédelem.

Illusztráció

Fotó: Tóth Imre / MW

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a jármű az autópálya Nyíregyháza, illetve Vásárosnamény felé vezető oldalán, Görbeháza és Hajdúnánás között gyulladt ki.

A helyszínre riasztott hajdúnánási hivatásos tűzoltók rövid időn belül megfékezték a lángokat.

A mentési és műszaki munkálatok idején az érintett útszakaszon félpályás forgalomkorlátozás van érvényben, ezért a közlekedőknek torlódásra és lassabb haladásra kell számítaniuk – olvasható az Útinform oldalán.

Nem sokkal ezelőtt számoltunk be arról, hogy négy személyautó ütközött össze az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Bicske közelében. Mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére, ahol teljes szélességében lezárták a sztrádát.