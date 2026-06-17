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katasztrófavédelem

Lángba borult egy autó az M3-ason, félpályán halad a forgalom

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Kigyulladt egy személyautó az M3-as autópályán Hajdúnánás térségében. A tüzet a tűzoltók eloltották, de az érintett szakaszon továbbra is félpályán halad a forgalom.
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katasztrófavédelemm3 autópályakigyulladt autó

Kigyulladt egy személygépkocsi az M3-as autópályán Nyíregyháza felé, Görbeháza és Hajdúnánás között, a 191-es kilométerszelvénynél. A tűzeset miatt az érintett szakaszon forgalomkorlátozás van érvényben, a járművek félpályán közlekedhetnek – írja a Katasztrófavédelem

20260505 Debrecen Kigyulladt egy erőgép és nagyobb mennyiségű papírhulladék Debrecenben, a Külső Kassai úton. Fotó: Tóth Imre TI Hajdú-Bihari Napló HBN
Illusztráció
Fotó: Tóth Imre / MW

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a jármű az autópálya Nyíregyháza, illetve Vásárosnamény felé vezető oldalán, Görbeháza és Hajdúnánás között gyulladt ki. 

A helyszínre riasztott hajdúnánási hivatásos tűzoltók rövid időn belül megfékezték a lángokat.

A mentési és műszaki munkálatok idején az érintett útszakaszon félpályás forgalomkorlátozás van érvényben, ezért a közlekedőknek torlódásra és lassabb haladásra kell számítaniuk – olvasható az Útinform oldalán. 

Nem sokkal ezelőtt számoltunk be arról, hogy négy személyautó ütközött össze az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Bicske közelében. Mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére, ahol teljes szélességében lezárták a sztrádát. 

 

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