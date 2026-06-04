Tizenkét autót tört rommá egy kínai női sofőr a fővárosban – videó

A Románia fővárosában, Bukarestben történt balesetet egy 52 éves, külföldi állampolgár okozta. A kínai női sofőrt a rendőrök a helyszínen alkohol–, és drogtesztnek is alávetették. Mindkét vizsgálat negatív eredményt mutatott – írja a Maszol.ro a Digi24 beszámolója alapján.

Tizenkét autót tört rommá egy kínai női sofőr a fővárosban: ijedt nő (illusztráció)

Fotó: Andrea Piacquadio/Pexels.com

Két ember is megsérült a kínai női sofőr manővere után

Szemtanúk szerint a nő a parkolóhoz képest túl gyorsan hajthatott, ezért veszíthette el az uralmát az autó felett. A rendőrök ugyanakkor még vizsgálják, pontosan mi vezetett a balesethez. Az egyik felvetés szerint az is elképzelhető, hogy beakadt a gázpedálja.

A balesetben összesen 12 parkoló autó rongálódott meg, két ember pedig könnyebben megsérült.

A szemtanúk szerint szerencse, hogy a baleset egy bevásárlóközpont parkolójában történt, és az összetört kocsik többsége üresen állt. A legtöbben autóban senki sem ült, amikor a kínai női sofőr megjelent. A rendőrség gondatlanságból elkövetett testi sértés gyanúja miatt indított büntetőeljárást az ügyben. A sofőrt kihallgatják, a baleset minden körülményét, köztük a műszaki részleteket is tisztázni akarják.

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