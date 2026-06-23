Különös szállítmányra bukkantak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei az M1-es autópályán: egy Angliába tartó kisteherautó rakományában, rizs és liszt közé rejtve 35 régi érmét találtak, amelyek akár több millió forintot is érhetnek.

Illusztráció

Fotó: Vajda János / MW

A NAV Bevetési Igazgatóságának munkatársai Győr-Moson-Sopron vármegyei szakaszon állították meg a Bulgáriából az Egyesült Királyság felé tartó furgont, amely különféle csomagokat szállított. Az ellenőrzés során az egyik doboz tartalma keltette fel a pénzügyőrök figyelmét: a rizs és liszt közé egy barna buborékos borítékot rejtettek.

A boríték felbontásakor 35 darab, ötösével összecsomagolt érme került elő.

Mivel felmerült, hogy védett kulturális javakról lehet szó, a NAV szakértői segítséget kért. Az előzetes vélemény szerint a leletek numizmatikai emlékek, amelyek kulturális javaknak minősülnek, és

értékük akár több millió forintra is rúghat.

Az ilyen tárgyak külföldre szállításához külön engedély szükséges, ám sem a sofőr, sem utasa nem tudott ilyet felmutatni. A jármű vezetője azt állította, hogy megbízásból szállította volna a csomagot Angliába.

A pénzügyőrök az érintetteket és a lefoglalt érméket további intézkedés céljából átadták a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársainak.

A NAV arra is felhívta a figyelmet, hogy a kulturális javak – például festmények, történelmi értékű tárgyak vagy régi érmék – kivitele szigorú szabályokhoz és engedélyhez kötött, ezért külföldi utazás vagy szállítás előtt érdemes tájékozódni a vonatkozó előírásokról.

Nemrég egy hasonlóan rendhagyó eset is napvilágot látott: egy román férfi egy aranyfejű oroszlánmajmocskát vitt volna Olaszországba élő kislányának, a szükséges engedélyek hiánya miatt azonban vádat emeltek ellene.