17 méter mélyről kellett kiscicákat mentenie a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat - HUNGO BM hőseinek – adták hírül a kutatómentők a Facebook-oldalukon. Kiemelték: külső beavatkozás nélkül a halál várt volna a csöppségekre. A körülményekről elmondták, hogy egy gyűrűs kúttal párhuzamos kimosódásból lehetett hallani a cicák nyávogását, de azt nehéz volt eldönteni, hogy a kút mélyén, vagy máshol vannak-e.

A kutatómentők 17 méter mélyre ereszkedtek, hogy felhozzák a kiscicákat

Fotó: Facebook.com/Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat - HUNGO BM

Kiscicák a pácban

Elsőként a helyszínre érkező monori hivatásos tűzoltók próbálták felhozni a bajba került csöppségeket: leereszkedtek a kútba ám kiderült, hogy nincsenek ott. Mivel a kimosódásból nem tudták felhozni az állatokat, ezért szóltak a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat munkatársainak.

Ekkor hosszas felderítés kezdődött, az állatok helyét nagyjából fel tudták mérni a kutatómentők, akik a tulajdonos engedélyével megbontották az egyik kútgyűrűt, ami mögött ott reszkettek a kiscicák.

Lemértük a kimosódás mélységét, ezt átvetítettük a kút belsejébe, majd a kútgyűrűn fúrtunk egy pici lyukat. Ezen keresztül egy száloptikás kamerát toltunk be, amivel megpillantottuk a bajba jutott kiscica mancsát. Ezután nagyobb bontást végeztünk, hogy a cica is átférjen a résen, így a kútgyűrűn keresztül átnyúlva sikerült őt kiemelnünk.

– írták az eset kapcsán.

A kutatómentők megköszönték a tűzoltók munkáját, akiknek az alapos felderítése elengedhetetlen volt a sikerhez. A hazaút előtt a lyukat gondosan befedték, hogy többé ne fordulhasson elő hasonló eset.