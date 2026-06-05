Fényes nappal, a pedagógusok karjai közül rabolta el hatéves kislányát egy apa Jánossomorján

A Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság körözési eljárást indított a mindössze hatéves Dima Zejnep Aliszia eltűnése ügyében, miután a kislányt az édesapja a gyerek édesanyjának tudta és beleegyezése nélkül, erőszakkal vitte el a jánossomorjai iskola udvaráról – írta a Kisalföld.hu.

A hatéves kislány fényes nappal vált szülei határokon átnyúló vitájának áldozatává

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A pedagógusok karjai közül tépték ki a kislányt

A drámai események hétfőn, az első tanítási óra utáni szünetben kezdődtek, amikor az iskola udvarán egy alsós pedagógiai asszisztens és egy nevelő felügyelt. Alig telt el egy-két perc a szünetből, amikor a hátsó kapun keresztül egy férfi és egy nő lépett be az intézmény területére, majd határozott léptekkel keresni kezdtek a játszó gyerekek között. A szolgálatban lévő asszisztens azonnal észrevette az idegeneket, és odasietett hozzájuk, hogy számonkérje az ott-tartózkodásukat.

A hívatlan látogatók egy hivatalosnak tűnő papírt mutogattak, azt állítva, hogy a férfi a kislány édesapja, és egy bírósági végzés értelmében jött el a gyermekért.

A pedagógiai asszisztens határozottan elutasította a kérést, kijelentve, hogy iskolaidőben semmiképpen sem vihetik el a tanulót, és távozásra szólította fel őket.

A helyzet akkor vált kritikussá, amikor a kis Aliszia meglátta az apját, és „Apukám, apukám!” kiáltással boldogan felé rohant. Az asszisztens ösztönösen átölelte és próbálta védeni a gyermeket, de az apa ekkor fizikai erőszakot alkalmazott:

megragadta és a karjába kapta a lányát, majd a kislányt visszatartani igyekvő pedagógust a karjánál fogva durván eltaszította magától, és a gyerekkel együtt kifutott az iskola területéről.

A megtámadott asszisztens azonnal a nevelőibe sietett segítségért, mire a közben megérkező osztályfőnök haladéktalanul értesítette a rendőrséget. Ezzel párhuzamosan az igazgatóhelyettes telefonon hívta fel a kislány édesanyját, aki a hír hallatán azonnal az iskolába sietett. Bella Zsolt, az iskola igazgatója a sajtónak elmondta, hogy a hatéves kislány nemrég érkezett Németországból az édesanyjával.

Az édesanya korábban egy kézzel írt nyilatkozatot adott le az iskolában, amelyben szigorúan kikötötte, hogy a kislányt kizárólag ő vagy az anyai nagymama viheti el a tanítás után.

Az intézményvezető megerősítette, hogy tanítási időben egyébként sem szoktak elengedni gyerekeket, és a rendőrség már részletesen kihallgatta a bántalmazott kollégáját is.

Az igazgató információi szerint az apa azóta külföldre, vélhetően Németországba menekítette a kislányt, és a közösségi oldalán egy bejegyzésben jelezte, hogy a gyermek jól van és biztonságban van vele. Bella Zsolt szerint a kislány egyértelműen a szülei közötti elmérgesedett jogi és magánéleti viszály áldozatává vált.

Az elvitt gyermek papíron a mai napig az iskola első osztályos tanulója, így a hiányzásai napról napra folyamatosan gyűlnek a naplóban, miközben a hatóságok nagy erőkkel nyomoznak utána.