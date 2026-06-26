Légi szerencsétlenség történt: lezuhant egy gép, mindenki meghalt

Lezuhant egy kisrepülőgép Varsó Bemowo negyedében, egy gyakorlórepülőtér közelében. A fedélzetén lévő két ember életét vesztette - közölte a Polsat News kereskedelmi hírtelevízió. A balesetben járókelők is megsérültek.

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A gép egy KRESZ-pálya területére zuhant és kigyulladt. A pilóta és a fedélzeten utazó másik személy nem élte túl a katasztrófát. Lukasz Darmofalski, a mazóviai vajdasági tűzoltóság munkatársa sajtóértekezletén közölte: a balesetben megsérült két járókelő is.

A Polsat News a Flightradar hírportálra hivatkozva közölte: az egyelőre ismeretlen típusú kisrepülőgép a délnyugat-lengyelországi Wroclawból indult. A katasztrófa okának kiderítésére vizsgálat indult.