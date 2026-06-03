Kamerák vették fel, ahogy macsétásokkal akarta kivégeztetni a hitelezőit a vietnámi férfi Kőbányán

A vendégek még nem is sejtették, amikor megérkeztek a kőbányai étteremhez, hogy mi vár rájuk. A kivégzés terve már készen állt, az ügyészség vádirata szerint a vietnámi férfi kegyetlen vérengzés által akart megszabadulni a pénzét követelő hitelezőktől – írja a Bors.

Kivégzés törlesztés helyett, vérengzést szervezett meg a vietnámi férfi

Fotó: Részlet a Tények videójából

Kivégzésre hívta a hitelezőit

A vádirat szerint a 46 éves vietnámi férfi jelentős összegeket veszített szerencsejátékon. A pénzt korábban kölcsönként kapta, a tartozását azonban nem tudta visszafizetni. Az ügyészség szerint ezért döntött úgy, hogy végleg megszabadul a hitelezőitől. A férfi találkozóra hívta a három sértettet egy kőbányai étterembe azzal az ígérettel, hogy rendezi a több tízmillió forintos adósságát.

Lesben álltak a macsétások

A sértettek azonban nem tudták, hogy a helyszínen már fekete ruhás, maszkos támadók várják őket. A vietnámi férfi több társát is bevonta a tervbe, akik macsétákkal felfegyverkezve rejtőztek el az étterem környékén. A vádlott az egyik hitelezőt külön behívta az étterem irodájába, ahol közölte vele:

ha nem mond le a pénzről, meg fog halni.

Nem sokkal később utasítást adott a támadásra.

Kamerák rögzítették a brutális jelenetsort

Az ipari kamerák felvételein látható, ahogy az egyik sértett menekülni kezd, miközben a macsétások üldözőbe veszik. Az egyik csapás kis híján a fejét találta el. A férfi az utolsó pillanatban mozdult el,

így a vágás a hátát érte.

A felvételek alapján az ütés akkora erejű volt, hogy a kabátja kiszakadt, a bélése pedig szétrepült. Csak a gyors reakciójának köszönhette, hogy el tudott menekülni.

A támadók ezt követően az étterem teraszán tartózkodó másik két hitelezőre is rárontottak. Az egyik sértett súlyos sérüléseket szenvedett a támadás során.

Az ügyészség szerint a támadás célja egyértelműen az volt, hogy a férfiak többé ne követeljék vissza a pénzüket.

Hét ember ellen emeltek vádat

Az ügyben összesen hét vietnámi férfi ellen emeltek vádat.

A vád előre kitervelten, több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérlete.

Az ügyészek súlyos, végrehajtandó fegyházbüntetés kiszabását indítványozták, emellett azt is kezdeményezték, hogy a

vádlottakat a büntetés letöltése után utasítsák ki Magyarország területéről.

A bíróság a későbbiekben dönthet a brutális kőbányai támadás vádlottainak sorsáról.