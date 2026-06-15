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Csomagtartóba rejtették a kivégzett férfit, de egy dolog keresztülhúzta a gyilkosok számítását – videó

2 órája
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Azt hitték, sikerült eltüntetniük minden nyomot, és örökre megszabadulnak az áldozatuktól. A kivégzett férfi holtteste azonban egy autó csomagtartójából került elő, ami az egyik legmegrázóbb gyilkossági ügyet robbantotta ki Heves vármegyében.
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Vannak bűncselekmények, amelyek még évekkel később is borzongást váltanak ki azokból, akik hallanak róluk. A kivégzett férfi holtteste napokig egy autó csomagtartójában feküdt, miközben hozzátartozói kétségbeesetten keresték, és még nem sejtették, hogy már soha nem láthatják viszont élve. A Heol.hu számolt be a sokkoló bűntény legfrissebb fejleményeiről.

kivégzett férfi
A kivégzett férfi holttestét egy autó csomagtartójában találták meg 
Fotó: Police.hu

A kivégzett férfi eltüntetését előre megtervezték

A múlt hét végén folytatódott Heves vármegye egyik legsúlyosabb emberölési pere az Egri Törvényszéken. A vádirat szerint az első- és másodrendű vádlott éveken át üzleti kapcsolatban állt a későbbi sértettel, akivel közös vállalkozásuk mellett illegális pénzügyi ügyletekben is részt vettek. A kapcsolat idővel megromlott. A pénzügyi viták, a tartozások és az egyre súlyosabb konfliktusok miatt a két férfi a vád szerint 2022-ben elhatározta, hogy megszabadul üzlettársától. Az ügyészség szerint a gyilkosságot előre megtervezték.

Több lövést adtak le rá, majd megfojtották

A vádirat szerint a végzetes találkozóra lőfegyverrel érkeztek. A sértettre több célzott lövést adtak le, majd a nyakát gyorskötözővel is elszorították. A férfi a helyszínen életét vesztette. A gyilkosság után a holttestet az általuk használt személygépkocsi csomagtartójába tették. A vád szerint az volt a tervük, hogy később végleg eltüntetik a testet, és azt a látszatot keltik, hogy az üzlettárs a közösen kezelt pénzzel külföldre vagy ismeretlen helyre szökött.

A csomagtartóban találták meg a bomlásnak indult holttestet

A terv azonban meghiúsult. A nyomozók Gyöngyösön, a Kenyérgyár úton parkoló autóban találták meg a bomlásnak indult holttestet. Ekkor a férfit már eltűnt személyként keresték, hozzátartozói pedig hiába próbálták felkutatni. 

A nyomozás során a hatóságok azt is feltárták, hogy az emberöléshez használt sportpisztolyt az elsőrendű vádlott vásárolhatta meg a harmadrendű vádlottól, a fegyver megszerzésében pedig egy negyedrendű vádlott közvetíthetett. A gyilkosság után az elsőrendű vádlott – a vád szerint – még a büntetés-végrehajtási intézetből is megpróbálta eltüntetni a terhelő bizonyítékokat. A főügyészség szerint rejtjelezett üzenetet küldött, amelynek célja az volt, hogy a gyilkos fegyvert elrejtsék a nyomozók elől. Az ötöd- és hatodrendű vádlott a vád szerint közreműködött a fegyver elszállításában és elrejtésében.

A lőfegyvert végül a rendőrök megtalálták és lefoglalták.

Tényleges életfogytiglant is kaphatnak

A per tavaly ősszel kezdődött az Egri Törvényszéken, és továbbra is a bizonyítási szakaszban jár. Az első- és másodrendű vádlott előre kitervelten elkövetett emberölés miatt felel. Ez a Büntető Törvénykönyv egyik legsúlyosabb bűncselekménye, amely akár tényleges életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető. A többi vádlott felelősségét a bíróság fegyverrel kapcsolatos bűncselekmények, valamint a nyomozás akadályozásával összefüggő cselekmények miatt vizsgálja.

 

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