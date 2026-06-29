Gyomrukban csempészték a kokaint: nemzetközi hálózatra csaptak le a magyar nyomozók

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) munkatársai a „Kirándulás” fedőnevű akció keretében számoltak fel egy kiterjedt, nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező bűnszervezetet, amely magyar futárok beszervezésére szakosodott – olvasható a Police.hu oldalán. A hatósági felderítés adatai szerint a hálózat mintegy húsz magyar állampolgárt vont be az illegális üzletbe. A futárok feladata az volt, hogy összesen 42 kilogramm kokaint juttassanak el Nyugat-Európába, majd onnan a tengerentúli célországokba.

Brutális mennyiségű kokain került elő a nemzetközi akcióban

Fotó: Police.hu

Nemzetközi kokainmaffiát számolt fel a magyar rendőrség

A bűnszervezet meglehetősen összetett logisztikai láncot működtetett. A beszervezett magyarok először Párizsba utaztak, ahol egy nigériai bűnözői csoport utasításait követve Martinique-ra és Tajvanra indultak tovább. A kábítószert kapszulákba rejtve, a testükben – lenyelve – szállították vissza a francia fővárosba. Innen a hálózat más tagjai vették át az anyagot, és szintén testhajlataikban vagy gyomrukban csempészték tovább olyan távoli célpontokra, mint Hongkong, Japán és Ausztrália.

A magyar nyomozók jelzései és a szoros nemzetközi együttműködés – különösen a Francia Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatal (OFAST), valamint ázsiai rendvédelmi szervek közreműködése – már korábban is komoly eredményeket hozott. A külföldi társhatóságok eddig kilenc magyar futárt fogtak el, akiktől összesen több mint 15 kilogramm kokaint foglaltak le.

A hazai hatóságok június 10-én indítottak összehangolt akciót az ország több pontján, amelynek során egy szervezőt és öt futárt vettek őrizetbe. A gyanú szerint a csoport egyik irányítója Párizsban vett át készpénzt a nigériai bűnszervezettől, és aktívan intézte a magyar szállítók utazásait. Bár a férfi lakásán talált mobiltelefonok lefoglalása után a gyanúsított megtagadta a vallomástételt, a Szolnoki Járásbíróság elrendelte a letartóztatását. A nála lekapcsolt futárok lakásain szintén telefonokat és okiratokat foglaltak le; ők többségében beismerték a bűncselekmény elkövetését, és jelenleg szabadlábon védekeznek.

A hálózat magyarországi vezetőjét, CS. M.-et június 18-án hallgatták ki a nyomozók. Ő nem tett vallomást, és mivel egy másik büntetőeljárás miatt már korábban letartóztatásban volt, fogva tartása folytatódik.

A hatóságok három szökésben lévő tag ellen országos elfogatóparancsot adtak ki, közülük kettőt már sikerült kézre keríteni. Egyiküket június 13-án fogták el, míg a banda női irányítójára, S. Sz.-re június 19-én csaptak le a Hajdúdorogi Rendőrőrs munkatársai Hajdúböszörményben.

A rendőrség jelenleg is nagy erőkkel keresi a harmadik gyanúsítottat, Farkas Lászlót, aki ellen még mindig érvényben van a körözés. Emellett a magyar KR NNI a francia OFAST-tal közösen azonosította a hálózat korábban Párizsban élő, nigériai származású vezetőjét is: Eneh Uchenna Innocent ellen szintén nemzetközi körözést adtak ki.

A hatóságok kérik, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a két szökésben lévő férfi hollétéről, hívja a 112-es segélyhívót, vagy tegyen névtelen bejelentést a 06/80-555-111-es Telefontanú zöldszámon.