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kokain

Rekordméretű kokainszállítmányt foglaltak le Ausztráliában

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Rekordméretű drogfogást hajtott végre az ausztrál rendőrség Sydney közelében. A hatóságok 2,7 tonna kokaint találtak egy föld alatti rejtekhelyen, a hatalmas szállítmány értéke több száz millió dollár lehet.
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Ausztrália történetének legnagyobb kokainfogását hajtotta végre a rendőrség Sydney közelében. A Reuters beszámolója szerint a hatóságok 2700 kilogramm kokaint találtak egy nyugat-sydney-i, félig vidéki jellegű ingatlanon, föld alatti bunkerekben elrejtve. A drog becsült utcai értéke 816 millió ausztrál dollár, vagyis több mint 175 milliárd forint.

Rekordméretű kokaint foglaltak le Ausztráliában, This handout photo taken by the Australian Federal Police on June 20, 2026 shows seized cocaine in Sydney. Australian police seized a record 2.7 tonnes of cocaine hidden in plastic tubs buried underground on the outskirts of Sydney, detectives said on June 22. (Photo by Handout / Australian Federal Police / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / AUSTRALIAN FEDERAL POLICE" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Rekordméretű kokaint foglaltak le Ausztráliában Fotó: HANDOUT / Australian Federal Police

Álpadlós konténerekben rejtették el a kokaint

A Reuters szerint a kábítószert műanyag tárolókban helyezték el, majd három, álpadlóval ellátott szállítókonténerben rejtették el. A rendőrség két férfit, egy 21 és egy 25 éves gyanúsítottat vett őrizetbe, miután a hatóságok szerint gyalog próbáltak elmenekülni a helyszínről.

A két férfit nagy mennyiségű, illegálisan Ausztráliába csempészett kábítószer birtoklásával vádolják. Ha elítélik őket, akár életfogytiglani börtönbüntetés is várhat rájuk.

A rendőrség szerint a kokaint Észak-Queenslandben, Midge Point közelében csempészték be Ausztráliába, majd egy szervezett bűnözői csoport utasítására Sydneybe szállították.

This handout photo taken by the Australian Federal Police on June 20, 2026 shows seized cocaine hidden in plastic tubs buried underground on the outskirts of Sydney. Australian police seized a record 2.7 tonnes of cocaine hidden in plastic tubs buried underground on the outskirts of Sydney, detectives said on June 22. (Photo by Handout / Australian Federal Police / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / AUSTRALIAN FEDERAL POLICE" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Fotó: HANDOUT / Australian Federal Police

Rekordmennyiségű kokaint találtak egy föld alatti bunkerben Ausztráliában

A BBC szerint a rajtaütés egy májusban indult rendőrségi akció része volt, amely egy korábbi kokainfogás után vezetett el a föld alatti rejtekhelyhez. Az ügyben több embert is letartóztattak, és a hatóságok egy feltételezett csempészhajót is feltartóztattak.

A Reuters hozzáteszi: ugyanebben a nyomozásban korábban 178 kilogramm kokaint és 142 kilogramm metamfetamint is lefoglaltak, így az ügyben lefoglalt drog teljes mennyisége már meghaladja a három tonnát.

Magyarországon is voltak nagy kokainfogások

Az elmúlt időszakban több hazai drogcsempészeti ügyről is beszámoltunk. Június elején a rendőrség és a vámhivatal minden idők legnagyobb magyarországi kokainfogását jelentette be: több mint 500 kilogramm kokain érkezett hazánkba. Májusban a szerb-magyar határon csaptak le a rendőrök egy dílerre, akinél 300 millió forintnyi kokain volt.

 

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