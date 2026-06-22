Rekordméretű kokainszállítmányt foglaltak le Ausztráliában

Ausztrália történetének legnagyobb kokainfogását hajtotta végre a rendőrség Sydney közelében. A Reuters beszámolója szerint a hatóságok 2700 kilogramm kokaint találtak egy nyugat-sydney-i, félig vidéki jellegű ingatlanon, föld alatti bunkerekben elrejtve. A drog becsült utcai értéke 816 millió ausztrál dollár, vagyis több mint 175 milliárd forint.

Rekordméretű kokaint foglaltak le Ausztráliában Fotó: HANDOUT / Australian Federal Police

Álpadlós konténerekben rejtették el a kokaint

A Reuters szerint a kábítószert műanyag tárolókban helyezték el, majd három, álpadlóval ellátott szállítókonténerben rejtették el. A rendőrség két férfit, egy 21 és egy 25 éves gyanúsítottat vett őrizetbe, miután a hatóságok szerint gyalog próbáltak elmenekülni a helyszínről.

A két férfit nagy mennyiségű, illegálisan Ausztráliába csempészett kábítószer birtoklásával vádolják. Ha elítélik őket, akár életfogytiglani börtönbüntetés is várhat rájuk.

A rendőrség szerint a kokaint Észak-Queenslandben, Midge Point közelében csempészték be Ausztráliába, majd egy szervezett bűnözői csoport utasítására Sydneybe szállították.

Fotó: HANDOUT / Australian Federal Police

Rekordmennyiségű kokaint találtak egy föld alatti bunkerben Ausztráliában

A BBC szerint a rajtaütés egy májusban indult rendőrségi akció része volt, amely egy korábbi kokainfogás után vezetett el a föld alatti rejtekhelyhez. Az ügyben több embert is letartóztattak, és a hatóságok egy feltételezett csempészhajót is feltartóztattak.

A Reuters hozzáteszi: ugyanebben a nyomozásban korábban 178 kilogramm kokaint és 142 kilogramm metamfetamint is lefoglaltak, így az ügyben lefoglalt drog teljes mennyisége már meghaladja a három tonnát.

Magyarországon is voltak nagy kokainfogások

Az elmúlt időszakban több hazai drogcsempészeti ügyről is beszámoltunk. Június elején a rendőrség és a vámhivatal minden idők legnagyobb magyarországi kokainfogását jelentette be: több mint 500 kilogramm kokain érkezett hazánkba. Májusban a szerb-magyar határon csaptak le a rendőrök egy dílerre, akinél 300 millió forintnyi kokain volt.