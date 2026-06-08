Megszólalt a városvezetés a kollégiumból kizuhant diák ügyében

Ahogy korábban írtunk róla, megrázó baleset verte fel a József Attila Középiskolai Kollégium csendjét vasárnapról hétfőre virradóan, amikor nem sokkal éjfél után az egyik bentlakó tanuló tisztázatlan okokból kizuhant az ötödik emeletről. A szerencsétlenül járt fiatal túlélte a hatalmas zuhanást, a gyorsan helyszínre érkező mentőegységeknek sikerült stabilizálniuk az állapotát, majd azonnal kórházba szállították. A sokkoló incidensről elsőként Lannert Judit gyermek- és oktatásügyi miniszter adott tájékoztatást az MTI-n keresztül, ezt követően pedig a városvezetés is megerősítette a hírt.

A székesfehérvári kollégium előtt azonnal megkezdték a diák stabilizálását a mentők

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Kollégiumi ablakból zuhant ki a diák

A helyi önkormányzat már a hajnali órákban felvette a kapcsolatot a tankerülettel és a Szakképzési Centrummal a teendők összehangolása érdekében. A városvezetés azonnal felajánlotta segítségét a fenntartónak, és jelezték, hogy amennyiben a család igényli, készek minden támogatást megadni a fiatal teljes felépüléséhez. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere bejegyzésében úgy fogalmazott:

Lélekben és imákban is az érintett fiatallal, az Ő családjával és diáktársaival vagyunk, ahogyan a Kollégium egész közösségével is!

A tragikus eset kapcsán a miniszterasszony emlékeztetett arra, hogy az utóbbi években sajnálatos módon több hasonló incidens is történt az országban. Úgy véli, ez egyértelmű vészjelzés, amely arra utal, hogy a diákok sok esetben teljesen egyedül maradnak a legsúlyosabb lelki problémáikkal és mentális terheikkel.