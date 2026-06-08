Ötödik emeleti ablakból zuhant ki egy diák a székesfehérvári kollégium épületéből

Súlyos baleset történt vasárnapról hétfőre virradó éjszaka Székesfehérváron, ahol nem sokkal éjfél után a József Attila Középiskolai Kollégium egyik diákja kizuhant az épület ötödik emeletéről – írta a Borsonline.hu. A gyermek a magasság ellenére túlélte a zuhanást, a helyszínre érkező mentőknek sikerült stabilizálniuk az állapotát, így jelenleg is kórházban ápolják. Az esetről Lannert Judit gyermek- és oktatásügyi miniszter tájékoztatta az MTI-t a Kormányzati Kommunikáció által eljuttatott hivatalos közleményben.

A székesfehérvári kollégium előtt azonnal megkezdték a diák stabilizálását a mentők

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Kollégiumi ablakból zuhant ki a diák

A miniszter ismertette, hogy az illetékes tankerület a hír hallatán azonnal intézkedett, és azóta is folyamatos kapcsolatot tart a kollégium vezetőségével. A megrázó események miatt a bentlakó diákok részére azonnali pszichológusi támogatást biztosítanak a trauma feldolgozására.

A tragikus eset valamennyi érintettjével mélyen együttérzek. Az érintett diáknak mielőbbi gyógyulást, családjának, diáktársainak és a kollégium közösségének pedig sok erőt kívánok”

– írta az oktatásért felelős miniszter. A tárcavezető megjegyezte azt is, hogy az elmúlt években sajnálatos módon számos hasonló tragikus eset történt országszerte. Véleménye szerint ez egyértelműen jelzi, hogy a gyermekek és a diákok sok helyen még a legsúlyosabb mentális terheikkel is teljesen magukra maradnak.

Lannert Judit kiemelte, a történtek is arra erősítenek rá, hogy a jövőben sokkal többet és jobban kell foglalkozni a gyermekekkel. Ennek jegyében arra kérte a tankerületet, hogy folyamatosan tájékoztassa őt a sérült gyermek állapotáról, valamint a baleset körülményeit tisztázó vizsgálat folyamatáról.

Életveszélyes sérülésekkel vittek kórházba egy ötéves kisfiút a romániai Botoșaniban, miután súlyos baleset érte. A gyerek kiesett az ablakon, és bár túlélte a zuhanást, több súlyos sérülést szenvedett.