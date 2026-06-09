Így van most a székesfehérvári kollégium ötödik emeleti ablakából kizuhant diák

Megrázó baleset történt a vasárnapról hétfőre virradó éjszaka Székesfehérváron, ahol a József Attila Középiskolai Kollégium egyik ötödik emeleti ablakából kizuhant egy 16 éves, informatikai képzésben részt vevő tanuló – közölte a Borsonline.hu. A szerencsétlenség nem sokkal éjfél után következett be, a fiú pedig a mélybe esve az intézményhez tartozó fedett folyosó tetőszerkezetére érkezett. A drámai pillanatokat észlelő diáktársak azonnal cselekedtek és értesítették a segélyhívót. A helyszínre riasztott tűzoltók hordágy segítségével, óvatosan emelték le a sérült fiatalt a tetőről, majd átadták őt a mentőszolgálat munkatársainak, akik a helyszíni ellátást követően azonnal kórházba szállították.

A székesfehérvári kollégium ablakából zuhant ki a 16 éves diák

Forrás: Bors

Túlélte a zuhanást a kollégium ablakából

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője megerősítette, hogy a diák a mentők kiérkezésekor az eszméleténél volt. Fejsérülést szenvedett, és a szakemberekben felmerült a belső sérülések gyanúja is. A bajba jutott fiúhoz elsőként siető diáktársak elmondása szerint a tinédzser a zuhanás után még beszélni is tudott, és jelezte nekik, hogy fázik. Az RTL információi szerint a fiú ismerőseit és szaktársait teljesen váratlanul érte az eset, mivel az utóbbi időben semmi nem utalt arra, hogy a fiatal bármilyen magánéleti vagy iskolai problémával küzdött volna.

A Székesfehérvári Tankerületi Központ a kollégium vezetésével karöltve azonnal lépett az ügyben, és professzionális pszichológiai segítségnyújtást szervezett a diákok számára, hogy a szakemberek támogatni tudják a megrázó élmények feldolgozásában azokat, akiket mélyen megviselt a baleset.

A zuhanás pontos körülményeit jelenleg a rendőrség vizsgálja közigazgatási hatósági eljárás keretében. A hatóságok szakértők bevonásával igyekeznek tisztázni, hogy pontosan mi vezetett a veszélyes eséshez, bűncselekményre utaló nyomot egyelőre nem találtak, így büntetőeljárás sem indult az ügyben. A legfrissebb és egyben legmegnyugtatóbb információk szerint a súlyos sérüléseket szenvedett középiskolás túl van a közvetlen életveszélyen: a kórházban sikeres műtétet hajtottak végre rajta, és az állapota jelenleg stabil.