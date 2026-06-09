Vasárnapról hétfőre virradó éjszaka egy középiskolás fiú zuhant ki a József Attila kollégiumból. A 9 emeletes épület 5. szintjéről zuhant a mélybe Máté, aki brutális sérüléseket szenvedett, ám túlélte. Ebben az is közrejátszhatott, hogy a kollégiumot a vele szemben levő egyetem bentlakásos részével összekötő folyosó tetejére esett – írja a Borsonline.hu.

16 éves fiú zuhant ki a József Attila kollégium ötödik emeletéről

Fotó: Borsonline

Zuhanás a kollégiumból: csodával határos módon élte túl az áldozat

Egy kollégista nyilatkozott a Borsnak, aki elmondta: szaktársa szólt neki, hogy valaki az összekötő folyosón fekszik. Az épület ezen része 10 méterrel a földfelszín felett található, ezért a fiú nem esett akkorát, mintha az utcaszintig zuhant volna. Hamarosan a mentők is megérkeztek. Az áldozat csak annyit kommunikált a diáktársaival a mentők kiérkezéséig, hogy fázik.

A lezuhant fiú feje vérzett, az eséstől szétnyílt a koponyája és több belső sérülése is volt. Úgy tudni: a kórházba szállítást követően azonnal megműtötték.

A fiú diáktársai szerint nem tudni, hogy pontosan mi történt, Máté az utóbbi időben semmi szokatlant nem tett, nem volt jele annak, hogy öngyilkos szeretne lenni. A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit.

A diákoknak pszichológus és mentálhigiénés szakember segít feldolgozni a történteket.