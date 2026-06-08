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Súlyos baleset érte Schobert Norbi fiát

diák

Reagáltak a mentők az ötödikről kizuhant kollégista ügyében

1 órája
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Életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba a mentők egy fiatal fiút hétfő hajnalban Székesfehérváron. A középiskolás diák a József Attila Középiskolai Kollégium ötödik emeletéről zuhant ki, a hatóságok jelenleg is vizsgálják a tragédia pontos körülményeit.
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diákbalesetkollégiummentőszékesfehérvár

Tragikus baleset történt Székesfehérváron hétfő hajnalban, amikor egy diák kizuhant a József Attila Középiskolai Kollégium ötödik emeletéről. A súlyosan megsérült fiatalhoz azonnal riasztották a mentőket – írta a Feol.hu

Reagáltak a mentők a kollégiumi diák zuhanására
Reagáltak a mentők a kollégiumi diák zuhanására
Fotó: Kovács Márton / MTI Fotószerkesztõség

Az ötödik emeletről zuhant a kollégiumi diák

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint két mentőegység érkezett a helyszínre. A fiú a szakemberek kiérkezésekor, a segítségnyújtás megkezdésekor eszméleténél volt. 

A vizsgálatok során fejsérülést állapítottak meg nála, emellett felmerült a belső sérülések gyanúja is. A mentősök a helyszínen ellátták a sérültet: fájdalom- és vérzéscsillapítást alkalmaztak, majd a teljes teströgzítést követően azonnal a sürgősségi osztályra szállították.

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Feol.hu megkeresésére közölte, hogy jelenleg is aktívan vizsgálják a tragikus eset pontos körülményeit. Hozzátették ugyanakkor, hogy a tájékoztatásuk időpontjáig hivatalos rendőrségi eljárás még nem indult az ügyben.

 

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