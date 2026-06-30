Havonta százezreket utalt magának a luxusra a bocföldei férfi – hihetetlen trükkel verte át a főnökét

A teljes bizalommal visszaélve, éveken át károsította meg megbízóját egy zalaegerszegi zöldségkereskedő könyvelője. A 64 éves bocföldei férfi ellen jelentős kárt okozó, üzletszerűen, információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntette miatt emelt vádat a Zalaegerszegi Járási Ügyészség, miután kiderült, hogy több mint 40 millió forintot utalt át jogtalanul a saját számlájára – írta az MTI.

A könyvelő éveken át csapolta a céges számlát (A kép illusztráció.)

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Felfüggesztett börtön várhat a zalaegerszegi könyvelőre

A férfi 2017 óta látta el a zöldségkereskedelemmel foglalkozó egyéni vállalkozás könyvelési feladatait. A megbízója olyannyira bízott benne, hogy teljes hozzáférést biztosított számára a céges bankszámlához és az internetbankhoz is, hogy a könyvelő önállóan intézhesse a napi pénzügyeket, a beszállítói számlák kifizetését, a munkabérek utalását, valamint a saját tiszteletdíját. Ez a díjazás 2022 januárjától havi 35 ezer forint volt, amit 2024 januárjától 45 ezer forintra emeltek.

A könyvelő azonban meglátta a lehetőséget a felügyelet nélküli hozzáférésben, és 2022 januárja és 2025 márciusa között rendszeresen megcsapolta a vállalkozás kasszáját. A tranzakciók során szándékosan megtévesztő közleményeket használt, így a gyanútlan tulajdonos azt hitte, hogy a pénz a cég működési költségeire, például árubeszerzésre megy el.

A férfi a saját fizetését is drasztikusan megemelte a háttérben: a 35 ezer forintos bér helyett rendszeresen 235 ezret, míg a későbbi 45 ezer forint helyett 245 ezer forintot utalt magának. A csalást úgy tudta hosszú ideig leplezni, hogy a havonta kinyomtatott és a sértettnek átadott bankszámlakivonatokon manipulálta az adatokat, és azokon mindig a hivatalosan neki járó, valós munkadíjakat tüntette fel.

A rafinált módszerrel a könyvelő az évek során végül több mint 40 millió forintos veszteséget okozott a zöldségkereskedőnek.

Bár a lebukást követő nyomozás során a vádlott több részletben ugyan, de a teljes összeget visszafizette a károsultnak, a büntetőjogi felelősségre vonást így sem kerülheti el. Az ügyészség indítványa alapján a férfi ellen felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását kérték, emellett véglegesen vagy hosszabb időre eltilthatják a könyvelői foglalkozás gyakorlásától is.