Halottgyalázás a temetőben, megszólalt az önkormányzat is a rejtélyes sírkerti maradványokról

A Varga Attila polgármester által jegyzett hivatalos önkormányzati állásfoglalás szerint a közösségi médiában szárnyra kapott, majd a bulvársajtó által is kritika nélkül átvett híresztelések mélyen valótlan és megtévesztő állításokat tartalmaznak a rejtélyes koponya kapcsán – írta a Baon.hu.

Koponya került elő egy sírból a híresztelés szerint, de a rejtély sokkal nagyobb ennél

Fotó: MW-archív (Illusztráció)

A falu vezetése a lakossági megdöbbenést követően haladéktalanul átfogó helyszíni ellenőrzést rendelt el a kunpeszéri köztemetőben. A precíz helyszíni vizsgálat során a szakemberek sikeresen beazonosították a fényképeken szereplő sírhelyet, azonban a valóság teljesen rácáfolt a digitális rémtörténetre, ugyanis a helyszínen sem emberi maradványt, sem csontot, sem pedig koponya leletet nem találtak. Nem utalt semmi friss ásásra, rongálásra vagy vandalizmusra, így bűncselekmény hiányában rendőrségi eljárás megindítására sem volt szükség. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette, hogy az esettel kapcsolatban hozzájuk hivatalos bejelentés nem érkezett, a temető törvényes rendjét semmilyen külső behatás nem bontotta meg.

A településvezetés azt is rögzítette, hogy a közelmúltban semmilyen exhumálás, kihantolás vagy sírbontás nem történt, ilyen hatósági tevékenységre engedélyt nem adtak ki.

Az önkormányzat emellett emlékeztetett arra, hogy a köztemető általános infrastruktúrájáért ugyan a falu felel, az egyes síremlékek állagmegóvása és karbantartása – ideértve az idő miatti természetes kopást is – a rendelkezési joggal bíró hozzátartozók törvényi kötelessége. A sírkert állapotát a hatóságok rendszeresen ellenőrzik, a legutóbbi, 2025 novemberében lefolytatott ellenőrzés is mindent mintaszerű rendben talált.

A rejtélyes koponya és az Urbex-csoport bűnbánata

A kunpeszéri önkormányzat határozottan leszögezte, hogy a közösségi médiában megjelent posztok súlyosan sértik a település jó hírnevét és a helyi közösség kegyeleti érzéseit. Amennyiben a valótlan tények terjesztése nem fejeződik be, a falu vezetése a polgári jogi kártérítés és helyreigazítás mellett büntetőjogi lépéseket, nevezetesen rágalmazás vétsége miatti feljelentést fog tenni.

Az ügyben időközben drámai fordulat következett be és az elhagyatott helyek felkutatásával foglalkozó UrbexKalandorok nevű csoport hivatalos közleményben követte meg a nyilvánosságot. Elismerték, hogy a korábban bemutatott, borzongatónak szánt fénykép, amelyen a csontvázrészlet szerepelt, egy teljesen más, külső forrásból lett átvéve és semmi köze sincs a kunpeszéri sírkerthez.

A csoport vezetősége teljes mértékben elhatárolódott a hamisítástól, a pánikkeltő posztot és a médiatartalmakat törölték, a csalásért felelős tagjukat pedig azonnali hatállyal, véglegesen kizárták a soraikból. A közösség ígéretet tett arra, hogy a jövőben messzire elkerüli a működő temetőket, tiszteletben tartva az élők nyugalmát és a holtak szent emlékezetét.