Körözés: gyilkosság miatt keresik a 19 éves Rikárdót

A Budapest Környéki Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja június 9-én bocsátott ki elfogatóparancsot Lunka Rikárdó ellen. A körözés jogalapja és a bűncselekmény megnevezése: emberölés – írja a Baon.hu.

Emberölés miatt van érvényben körözés Lunka Rikárdó ellen Fotó: Police.hu

A 2007. június 21-én, Kistarcsán született férfi körözése ügyében az eljárást a Monori Rendőrkapitányság folytatja le. Azt kérik, hogy aki Rikárdó hollétével vagy tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, hívja a Monori Rendőrkapitányságot a 06-29/610-500-as telefonszámon, vagy tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.

Már nincs érvényben körözés Larissza ellen

Amint arról tegnap hírt adtunk, a VIII. Kerületi Rendőrkapitányság elfogatóparancsot adott ki a csupán 17 éves, karcagi születésű Gold Larissza ellen. A fiatalt rablás bűntettének gyanúja miatt körözték.

Úgy tűnik, a lány nem tudott sokáig bujkálni a hatóságok elől. Mivel az adatlapja mára lekerült a rendőrség körözési listájáról, vélhetően őt már elfogták.