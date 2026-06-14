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körözés

Körözés: gyilkosság miatt keresik a 19 éves Rikárdót

2 órája
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Hajtóvadászat indult a 2007-es születésű Lunkra Rikárdó felkutatására. A 19 éves fiatallal szemben emberölés miatt adtak ki körözést.
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körözésemberölésmonori rendőrkapitányságlunka rikárdóelfogatóparancs

A Budapest Környéki Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja június 9-én bocsátott ki elfogatóparancsot Lunka Rikárdó ellen. A körözés jogalapja és a bűncselekmény megnevezése: emberölés – írja a Baon.hu.

Emberölés miatt van érvényben körözés Lunka Rikárdó ellen
Emberölés miatt van érvényben körözés Lunka Rikárdó ellen Fotó: Police.hu

A 2007. június 21-én, Kistarcsán született férfi körözése ügyében az eljárást a Monori Rendőrkapitányság folytatja le. Azt kérik, hogy aki Rikárdó hollétével vagy tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, hívja a Monori Rendőrkapitányságot a 06-29/610-500-as telefonszámon, vagy tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon. 

Már nincs érvényben körözés Larissza ellen

Amint arról tegnap hírt adtunk, a VIII. Kerületi Rendőrkapitányság elfogatóparancsot adott ki a csupán 17 éves, karcagi születésű Gold Larissza ellen. A fiatalt rablás bűntettének gyanúja miatt körözték. 

Úgy tűnik, a lány nem tudott sokáig bujkálni a hatóságok elől. Mivel az adatlapja mára lekerült a rendőrség körözési listájáról, vélhetően őt már elfogták. 

 

 

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