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körözési toplista

Körözési toplista: a legelvetemültebb magyar bűnözők egy helyen

28 perce
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Gyilkosság kísérlete, fegyveres rablás és nemzetközi drogkereskedelem is szerepel a bűnlajstromán azoknak az elkövetőknek, akik jelenleg a hatóságok elől bujkálnak. A magyar rendőrség hivatalos honlapján bárki számára megtekinthető az a körözési toplista, amely az ország legkeresettebb bűnözőit gyűjti össze.
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A police.hu oldalán nyilvántartott körözési toplista szereplői közül többen nemcsak a hazai egyenruhások, hanem már az Interpol és az Europol látókörébe is bekerültek. A szövevényes ügyek elkövetői között van olyan tatabányai férfi, aki rablás miatt kiszabott börtönbüntetése elől menekült el, egy másik embercsempészt pedig már 2021 óta keresnek és kétmillió forintos nyomravezetői díjat ajánlottak fel a kézre kerítéséért – írta a Ripost.

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Körözési toplista a magyar bűnözőkről
Fotó:  Police.hu 

Nemzetközi hajtóvadászat és a körözési toplista legveszélyesebbjei

A nyilvántartásban szereplő bűnözők fotóit látva jól elkülöníthetők a legveszélyesebb elkövetők, akiket a hatóságok egy külön felkiáltójellel is megjelöltek a felületen:

  • Akik a börtön elől menekülnek: Babai László tavaly rablás miatt kellett volna, hogy bevonuljon a fegyházba, de a szökést választotta. Hozzá hasonlóan Bartos Nándor is elmenekült az igazságszolgáltatás elől, akit a Szegedi Törvényszék embercsempészés miatt ítélt el, őt már az Europol is keresi és 2 millió forintos nyomravezetői díj van a fején.
  • Nemzetközi szinten körözött bűnözők: Az Interpol körözési toplistájára került fel Dudás Ildikó, akinek drogkereskedelem és kiskorú bántalmazása miatt kellene felelnie, valamint Sütő Ferenc is, akit fegyveres rablás miatt próbálnak kézre keríteni a hatóságok.
  • Különösen veszélyes és kiemelt elkövetők: a felkiáltójellel jelzett bűnözők között van a kábítószer-kereskedelem miatt elítélt Csete Árpád Zsolt és Tobai Ákos, valamint a fogolyszökés miatt körözött Burai Olivér is.
  • Emberölési kísérlet és gazdasági bűncselekmény: A 42 éves Hohl Enikő Fanny ellen azért folyik hajtóvadászat, mert egy munkahelyi konfliktus során bezárta és brutálisan megkéselte kollégáját az öltözőben. A tíz legkeresettebb bűnöző közé tartozik a mindössze 30 éves Gorondi Andor is, akit költségvetési csalás miatt köröznek.

Korábban beszámoltunk róla, hogy a rendőrség országos körözést és elfogatóparancsot adott ki a hazai valóságshow-k egykori megosztó szereplője, VV Rico ellen.

 

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