El nem hinné, miért körözik a mindössze 17 éves Larisszát

A józsefvárosi rendőrkapitányság elfogatóparancsot adott ki a 17 éves, karcagi születésű Gold Larissza ellen. A rendelkezésre álló adatok szerint a fiatal lányt rablás bűntettének gyanúja miatt körözik. A hatóság a körözést június 12-én rendelte el, mivel a tini holléte jelenleg ismeretlen, a felkutatására tett intézkedések pedig egyelőre nem jártak sikerrel.

Rablás miatt körözik a 17 éves Gold Larisszát Fotó: Police.hu

Rablás miatt körözik, itt tehet róla bejelentést

A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható Gold Larissza tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, tegyen bejelentést személyesen vagy telefonon a VIII. Kerületi Rendőrkapitányságon: 1084 Budapest, Víg utca 36.; 36(1)477-3700. Továbbá bejelentést tehet a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.

Börtönbe megy a jászladányi trafikrabló

Gyorsított eljárásban állították bíróság elé azt a 20 éves férfit, aki néhány nappal ezelőtt éjszaka betört egy trafikba. Az elkövetőt a helyszínen tetten érte a dohánybolt üzemeltetője, akivel az elszánt behatoló dulakodni kezdett, majd egy késsel halálosan megfenyegette.