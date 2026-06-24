Elképesztő, mi buktatta le a Norvégiában bujkáló körözött magyar bűnözőt

Saját ikertestvére adataival próbált visszaélni az a 43 éves körözött magyar nő, akit a norvégiai Trondheimben fogtak el a napokban. A Székesfehérvári Törvényszék által négy év letöltendő börtönbüntetésre ítélt asszony egy jellegzetes anyajegy miatt bukott le, miután hónapok óta menekült az igazságszolgáltatás elől – áll a Police.hu oldalán.

A körözött személy felkutatását a magyar és a norvég hatóságok szoros együttműködése tette lehetővé

Fotó: Police.hu

Egy anyajegy vetett véget a körözött iker trükközésének

A történet még 2022 nyarán kezdődött egy gyógyszervizsgáló laboratóriumban, ahol a nő az öltözőbe csalta egyik kolléganőjét. Miután rázárta az ajtót, gázspray-vel lefújta, majd egy késsel rátámadt a védtelen áldozatra.

Az áldozat életét és testi épségét kizárólag a munkatársak gyors és határozott közbelépése mentette meg: a sikolyokat hallva betörték az öltöző ajtaját, lefogták a dühöngő támadót, a sérült nőt pedig biztonságba helyezték.

A bíróság jogerősen négy év letöltendő szabadságvesztésre ítélte a késsel támadó nőt, ám ő a kijelölt időpontban nem vonult be a büntetés-végrehajtási intézetbe, így idén márciusban hivatalosan is körözést adtak ki ellene.

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztályának nyomozói alapos felderítő munka eredményeként megállapították, hogy az elítélt a skandináv államban, Trondheim városában bujkál.

Mivel a kézre kerítése külföldi koordinációt igényelt, a Fejér vármegyei rendőrök felvették a kapcsolatot a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Célkörözési Osztályával. Az NNI a célkörözési egységek nemzetközi hálózatán, az ENFAST-on keresztül azonnal értesítette a norvég társhatóságokat, átadva a tartózkodási helyre vonatkozó információkat.

A precíz nemzetközi összefogás június 17-én hozott áttörést, amikor a norvég rendőrök Trondheimben bilincset tettek a menekülő nő csuklójára. Bár személyazonosító okmányok nem voltak nála, egy kést ezúttal is találtak a ruházatában. Az elfogását követően a nő mindent megfontolt, hogy kijátssza a hatóságokat:

órákig mélyen hallgatott, majd amikor megszólalt, a saját ikertestvére személyes adatait diktálta be a rendőröknek. A megtévesztési kísérletet fokozta, hogy a helyszínre hívott ikertestvér sem volt hajlandó igazolni magát a norvég rendőrök előtt, amivel a gyanú szerint tudatosan próbáltak időt nyerni, és elérni a körözött nő szabadon bocsátását.

A KR NNI Célkörözési Osztálya és a norvég rendőrség közötti folyamatos, közvetlen információáramlás azonban meghiúsította a trükkös tervet. A nyomozók végül egy apró, de annál fontosabb részletnek köszönhetően tettek pontot az ügy végére:

az elítélt testén található, egyedi és jellegzetes anyajegy alapján kétséget kizáróan sikerült azonosítani az ikreket, és megállapítani a valódi bűnelkövető kilétét.

A börtön elől Norvégiáig menekülő nő jelenleg is őrizetben van, Magyarországnak történő kiadatásáról a norvég hatóságok a későbbiekben hoznak döntést.