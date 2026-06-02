A Központi Nyomozó Főügyészség ma összehangolt nyomozati akciót tart egy több önkormányzatot is érintő korrupciós botrány ügyében. Vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés és más bűncselekmények gyanúja miatt indult eljárás. A főügyészség azt is közölte, hogy a korrupciós ügyben a hatóságok több helyszínen is intézkednek, önkormányzatoknál is megjelentek.

Dagad a korrupciós botrány Óbudán

Több embert őrizetbe vettek az óbudai korrupciós ügyben

A nyomozó főügyészség irányításával zajló összehangolt akcióban több mint hetven hivatalos személy vesz részt. Az ügyészség felkérésére a Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársai is közreműködnek, a helyszínek biztosítását pedig a Készenléti Rendőrség végzi. A nagyszabású akció során az ügyészek házkutatásokat és lefoglalásokat tartanak, emellett több embert őrizetbe vettek és bevittek a kapitányságra.

Az óbudai korrupciós ügyben vesztegetés, befolyással üzérkedés, pénzmosás és más bűncselekmények gyanúja miatt indított eljárást a Központi Nyomozó Főügyészség.

Az ügy azért került a figyelem középpontjába, mert az egyik érintett Kiss László, Óbuda hivatalban lévő polgármestere – idézte fel a Magyar Nemzet. A Demokratikus Koalíció egykori politikusa mellett volt MSZP-s helyettese, Czeglédy Gergely is gyanúsítottként szerepel az eljárásban.

A főügyészség gyanúja szerint Kiss László a 2019-es polgármester-választás után megállapodhatott ügyvéd barátjával, F. Lászlóval arról, hogy az érdekeltségébe tartozó cégek rendszeresen önkormányzati megbízásokhoz jutnak.

A hatóság szerint ezért cserébe pénzt kellett visszajuttatni Kiss Lászlónak, valamint más, az önkormányzatnál dolgozó hivatalos és nem hivatalos személyeknek. Az ügyészek azt állítják, hogy a vesztegetési pénzek eredetének és útjának elfedésére az önkormányzat fiktív, túlárazott szerződéseket kötött több, erre a célra létrehozott céggel. A közlemény szerint a szerződésekben szereplő szolgáltatásokat és beszerzéseket valójában nem ezek a társaságok teljesítették, hanem más vállalkozások, alacsonyabb áron. Előfordulhatott olyan eset is, amikor a munkát az önkormányzat saját alkalmazottai végezték el.

A gyanú szerint a visszaosztott pénzekből Kiss László 18 millió, Czeglédy Gergely pedig 100 millió forinthoz juthatott. Mindketten tagadják a bűnösségüket, Kiss László pedig korábban arról beszélt, hogy politikai okokból lett az ügy gyanúsítottja.

Így robbant ki az óbudai korrupciós botrány

Kiss Lászlóék meggyanúsítása nem előzmények nélkül történt. A nyilvánosság már 2022 tavaszán értesülhetett a feltételezett visszaélésekről, amikor az Anonymus néven ismert álarcos alak több leleplező anyagot is közzétett az ügyről, ahogy ezt az Origo is megírta. Ezek között volt egy olyan felvétel is, amelyen az óbudai ügy szereplői egy autóban, papírzacskóból elővett korrupciós pénzt számolnak.

Az álarcos alak akkor beszélt a baloldal fontos háttérembereként emlegetett P. Gáborról is, aki szintén gyanúsítottja az óbudai korrupciós botránynak, valamint a már említett F. László ügyvédről.

Az első gyanúsítottakat, köztük D. Róbertet és F. Lászlót, 2024 márciusában fogták el. Nem sokkal később Kiss Lászlót és Czeglédy Gergelyt is meggyanúsították. Mindketten hónapokig voltak letartóztatva.

Kiss László azóta ismét vezeti a III. kerületet, és nem mondott le polgármesteri tisztségéről. Az eljárásnak jelenleg tizennyolc érintettje van.

Kiss Lászlóra több érintett is terhelő vallomást tett az eljárásban. Köztük van az a koronatanú is, akinek vallomása elindította az ügyet. A férfi még 2021 decemberében saját magára, valamint a III. kerületi bűnügy több szereplőjére, köztük Kiss László polgármesterre is terhelő állításokat tett. A vallomása szerint az ügy szereplői Kiss Lászlót „főnöknek“ nevezték, és arról beszéltek, hogy a polgármesternek „megy a pénz“. Később Kiss László régi barátja, F. László ügyvéd is vallomást tett. Egyebek mellett arról beszélt, hogy a különböző megbízásokból „vissza kellett osztani a rendszernek“,

ez alatt pedig saját értelmezése szerint Kiss Lászlót és Czeglédy Gergelyt értette.

Rajtuk kívül egy másik érintett, D. Róbert is beszélni kezdett. A férfi elismerte, hogy részese volt annak a korrupciós rendszernek, amelyben a gyanú szerint kenőpénzeket kellett visszajuttatni Kiss Lászlónak és volt alpolgármesterének. A mostani hatósági akcióhoz az is hozzájárulhatott, hogy az ügy több érintettje vallomást tett.