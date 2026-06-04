Nem fogja elhinni, mivel trükköztek még az óbudai korrupciós ügyben

Az óbudai korrupciós ügyben kedden nagyszabású, összehangolt akciót tartott az ügyészség, ahogy azt az Origo is megírta. Több helyszínen is házkutatásokat tartottak és több tízmillió forint értékben foglaltak le pénzt és értékes ingóságokat több gyanúsítottnál. A nyomozással párhuzamosan vagyonvisszaszerzési eljárás is indult. A gyanú szerint egy parkfenntartási munkákat végző, több önkormányzattal is szerződésben álló cégcsoport tényleges irányítója 2011 és 2024 között, önkormányzati ciklusokon és politikai oldalakon átívelően, rendszeresen vesztegethetett meg önkormányzati vezetőket és politikusokat. A gyanú szerint az volt a céljuk, hogy a cégcsoport folyamatosan megszerezze és megtartsa a nagyértékű szerződéseket, illetve kedvezőbb feltételeket érjen el a Blikk cikke szerint.

Óbudai korrupciós ügy: egyre több csápja van a polipnak (illusztráció, MI-generált kép)

Fotó: ChatGPT

Egyre több csápja van az óbudai korrupciós ügy polipjának

Az egyik központi szál a III. kerülethez köthető.

A gyanú szerint a vállalkozó eleinte Puskás Péter alpolgármesternek adott rendszeresen kenőpénzt, aki a hatóságok szerint a politikai oldalak közötti zavartalan együttműködés érdekében 70-30 százalékos arányban osztozott a pénzen Ceglédy Gergő önkormányzati képviselővel.

Amikor az önkormányzat vezetésében politikai fordulat történt, a nyomozás adatai szerint az arányt megfordították.

A pénzből a nyomozók szerint Szkaliczki Tünde önkormányzati képviselő is kapott a momentumos Matisz Károly pártigazgató közreműködésével. A cél az lehetett, hogy a képviselő felhagyjon a parkfenntartási szerződés rendszeres bírálatával. Emellett a vállalkozó Matisz Károlyt külön is megvesztegethette, hogy rajta keresztül befolyásolja a pártjához tartozó többi képviselőt.

A nyomozás II. kerületi szála.

A hatóságok szerint a vállalkozó előbb Láng Zsolt, majd később Őrsi Gergely polgármesternek is rendszeresen adott át vesztegetési pénzt. A gyanú szerint Láng Zsolt a polgármesteri ciklusa után is kapott pénzt azért, hogy befolyásolja a képviselőket. Ugyanezen okból Gór Csaba választókerületi elnököt is korrumpálhatták.

Az ügy országos politikai szintre is elérhetett.

A gyanú szerint a vállalkozó Molnár Zsolt országgyűlési képviselőnek is rendszeresen fizetett azért, hogy pártvezetői befolyását felhasználva hasson az önkormányzati politikusokra. A hatóságok szerint Molnár Zsolt a pénzek kérésekor több alkalommal a kapcsolataira, illetve arra hivatkozott, hogy az összegeket tovább kell osztania.