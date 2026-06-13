Ilyet se hallottunk még, sírok közé bújt egy kukkoló

Megdöbbentő és sokkoló is egyben az a bűncselekmény, amit a rendőrség oldalán ismertettek egy bejegyzésben. Egy kukkoló megbújt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében lévő Mezőkövesd temetőjében. Sírok között vadászott az arra járó nőkre a 32 éves szatír. Nem zavartatta magát, maszturbált is, amikor meglátott egy neki tetszőt.

Sírok közé bújt el egy kukkoló Mezőkövesden (illusztráció, MI–generált kép)

Fotó: ChatGPT

Korábban is vadászott már áldozatokra a mezőkövesdi kukkoló

A rendőrök azt írták, nem először viselkedett így a fiatal férfi. Több bejelentés is érkezett a szatírról, mire a rendőrök rájöttek, kit kell keresniük. Ahogy írták, megfeszített munkájukat június 10-én siker koronázta. Szerdán ugyanis sikerült elfogniuk és bevinniük a Mezőkövesdi Rendőrkapitányságra. Szeméremsértés miatt indítottak ellene eljárást.

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Keresőkutyákkal, hőkamerás drónokkal és speciális mentőegységekkel kutattak napokig egy rejtélyes körülmények között eltűnt fiatal után. Fülöp Istvánt nagy erőkkel keresték a hatóságok és az önkéntes mentőszervezetek is, de a versenyfutás az idővel pénteken tragikus véget ért: június 12-én megtalálták, de már csak a holttestét. Kattintson a részletekért!

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