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mezőkövesd

Ilyet se hallottunk még, sírok közé bújt egy kukkoló

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Szeméremsértés miatt felelhet az a mezőkövesdi fiatal, akinek meglehetősen szokatlan perverziója van. Halott emberek között leskelődött és maszturbált a kukkoló.
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Megdöbbentő és sokkoló is egyben az a bűncselekmény, amit a rendőrség oldalán ismertettek egy bejegyzésben. Egy kukkoló megbújt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében lévő Mezőkövesd temetőjében. Sírok között vadászott az arra járó nőkre a 32 éves szatír. Nem zavartatta magát, maszturbált is, amikor meglátott egy neki tetszőt.

Sírok közé bújt el egy kukkoló Mezőkövesden (illusztráció, MI–generált kép)
Sírok közé bújt el egy kukkoló Mezőkövesden (illusztráció, MI–generált kép)
Fotó: ChatGPT

Korábban is vadászott már áldozatokra a mezőkövesdi kukkoló

A rendőrök azt írták, nem először viselkedett így a fiatal férfi. Több bejelentés is érkezett a szatírról, mire a rendőrök rájöttek, kit kell keresniük. Ahogy írták, megfeszített munkájukat június 10-én siker koronázta. Szerdán ugyanis sikerült elfogniuk és bevinniük a Mezőkövesdi Rendőrkapitányságra. Szeméremsértés miatt indítottak ellene eljárást.

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Keresőkutyákkal, hőkamerás drónokkal és speciális mentőegységekkel kutattak napokig egy rejtélyes körülmények között eltűnt fiatal után. Fülöp Istvánt nagy erőkkel keresték a hatóságok és az önkéntes mentőszervezetek is, de a versenyfutás az idővel pénteken tragikus véget ért: június 12-én megtalálták, de már csak a holttestét. Kattintson a részletekért!

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