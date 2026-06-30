Sokkoló kegyetlenség: a lámpavashoz láncolta kedvencét a hőségben, majd elrepült Egyiptomba

Hatalmas felháborodást váltott ki Nagy-Britanniában annak a 47 esztendős, négygyermekes anyának az esete, aki a gyanú szerint sorsára hagyta házi kedvencét, hogy elutazhasson nyaralni. A Wiltshire megyei Salisburyben található PetPractice állatorvosi rendelő melletti lámpavashoz kikötött, rémült Akita kutyára a hatóságok és a járókelők figyeltek fel az év eddigi legmelegebb napján, amikor a hőmérséklet a 35 Celsius-fokot közelítette.

35 fokos hőségben egy villanyoszlophoz kötötte a kutyáját, majd elutazott nyaralni az angol nő

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A tűző napon hagyta a kutyáját, hogy ő elutazhasson

A Carla névre hallgató kutya a hőségben és a sokktól pánikba esett, és végül sikerült kibújnia a hámjából. Ezt követően a közeli ipari parkban, majd forgalmas utak mentén rohangált céltalanul, ami miatt a megmentésére sietők csak hosszas próbálkozás után tudták megközelíteni és biztonságba helyezni a traumatizált állatot.

Egy szemtanú elmondása szerint a kutya láthatóan halálra volt rémülve. A helyszínen végül csak a lámpavashoz rögzített póráz és az üres hám maradt. A Daily Mail kiderítette, hogy az állat tulajdonosa a Salisburyben élő Paula Blackwood, aki közvetlenül azelőtt próbált megszabadulni a kutyától, hogy repülőre szállt volna egy egyiptomi luxusút kedvéért.

Blackwood az esetet megelőző napon a közösségi médiában kétségbeesetten próbálta „azonnali hatállyal” elajándékozni Carlát. Facebook-bejegyzésében azt írta, a kutya jó természetű és szeretetreméltó, de a szeparációs szorongása miatt folyamatosan ugat és zavarja a szomszédokat, ezért nem tudja tovább tartani.

Órákkal később egy másik csoportban már azt tudakolta, ki fogad be kutyákat azonnal, miközben ezzel párhuzamosan a Bournemouth repülőtérre induló transzferekről érdeklődött. A szomszédok megerősítették, hogy a nő a bejegyzések után nem sokkal elutazott. Blackwood korábban is kapott már kritikát a tartási körülmények miatt: májusban az egyik lakó nyilvánosan panaszolta be, hogy a kutya órákon át vonyít, amire a nő flegmán csak annyit reagált, hogy dolgoznia is kell, és a szomszéd inkább törődjön a maga dolgával.

Bár a nőt ismerői szerint eleinte jó gazdinak tartották, az utóbbi hónapokban láthatóan elveszítette az érdeklődését az állat iránt.

Wiltshire tanácsának köztisztasági és állatvédelmi szolgálata június 24-i közleményében megerősítette, hogy az ügyben hatósági vizsgálat indult állatkínzás és szándékos elhagyás gyanújával. Bár a kutya mikrochipje hibás adatokat tartalmazott, a hatóságoknak sikerült azonosítaniuk a tulajdonost. Blackwoodot hazatérése után komoly felelősségre vonás várja, az újságírói megkeresésekre pedig eddig nem kívánt nyilatkozni. A helyi lakosokat és az állatvédőket mélyen felháborította az eset; a nőt a kommentelők gonosznak nevezték, amiért képes volt a tűző napon magára hagyni a védtelen állatot a nyaralása miatt.

A hatóságok megnyugtatásul közölték, hogy Carla jelenleg is biztonságban van, és megkapja a szükséges orvosi ellátást, a vizsgálat lezárultáig pedig a tanács gondozásában marad.

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