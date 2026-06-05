Meghalt Foster von Olifox

A Budapesti Fegyház és Börtön június 5-én egy kollégáját veszítette el. A kutya neve Foster von Olifox volt, belga juhászkutya, akit a fegyház falai között mindenki ismert és akinek a hiánya azonnal érezhető lett – írta közleményében a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága.

A kábítószer-kereső kutya egy űrt hagyott maga után

Fotó: BV

A kutya, aki sosem vallott kudarcot szolgálatban

Foster 2021-ben született és már a fajtája is sokat elárult jelleméről. A malinois nem a kanapéra való, hiszen éles elme, megbízható ösztönök, olthatatlan munkakedv jellemzi. Mindezek elvezették a kiképzőpályára, majd 2024 augusztusában a kábítószer-kereső vizsga sikeres letételéhez. Attól fogva a fegyház folyosói lettek a territóriuma, ahol feladatait csöndesen, megbízhatóan, minden egyes nap elvégezte. A június 5-i reggelen kutyavezetője szabadidejében közlekedett saját járművével, amikor baleset történt. A kolléganő könnyebb sérülésekkel megúszta, azonban Foster sajnos nem.

Egy kutya, aki kiérdemelte a búcsút

A kutyavezető és a szolgálati kutya között kialakuló kapcsolat nehezen magyarázható el annak, aki soha nem élte át. Évek közös munkája, közös bevetések, közös csöndek és ezek az élmények olyan köteléket szőnek, amelyet semmilyen munkaszerződés nem ír le.

Nem véletlen, hogy a nyugállományba vonuló szolgálati kutyák nagy része volt gazdájánál tölti élete hátralévő részét. Fosternek erre már nem volt lehetősége.

A fegyház munkatársai tudják, mit veszítettek. Egy kollégát, aki soha nem kért mást, csak hogy dolgozhassanak együtt és aki minden egyes nap teljesítette, amit elvártak tőle. Négylábú bajtársuk emléke előtt most fejet hajtanak.

Hétfőn délelőtt pedig vérfagyasztó jelenetek játszódtak le Budapest III. kerületében, a Testvérhegyen. Munkavégzés közben támadt rá a postásra egy megvadult kutya.