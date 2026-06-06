Botrány Kínában: egyenesen a vágóhídra vitték a tolvajok az interneten népszerű kutyát

Mély felháborodást és országos gyászhullámot váltott ki Kínában egy népszerű influenszer-kutya tragikus halála. Chutou, a nyolcéves border collie, akinek kalandjait több mint másfél millió követő leste a közösségi médiában, egy bűncselekmény áldozatává vált – írta a The Star.

A tragikus sorsú, hűséges kutyát a gazdája távollétében rabolták el

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Elrabolták és megölték a másfél milliós követőtáborral rendelkező border collie-t

A dráma május 11-én kezdődött, amikor a kutya gazdája, egy Guo nevű kínai blogger éppen külföldön tartózkodott. A ház biztonsági kamerái rögzítették azt a megrázó pillanatot, ahogy két idegen motorral a helyszínre érkezik, majd egyszerűen elrabolja az ebét. A kétségbeesett tulajdonos az első hírek hallatán azonnal megszakította utazását, és hazarepült, hogy saját maga induljon imádott kedvence keresésére. A kitartó nyomozás bő két hét után vezetett eredményre, amikor sikerült azonosítani és sarokba szorítani a feltételezett elkövetőt.

Guo minden pénzt megadott volna a hűséges társáért, így mintegy 1500 dolláros, vagyis közel 460 ezer forintos váltságdíjat ajánlott fel a férfiaknak.

Ekkor azonban olyan gyomorforgató igazsággal kellett szembesülnie, amelyre senki sem volt felkészülve.

A tolvaj közölte, hogy a border collie-t már rég továbbadta: Chutou-t mindössze 27 dollárért, azaz alig nyolcezer forintért adta el egy helyi étteremnek vágóállatként. A gyanúsított azzal próbált védekezni, hogy azt hitte, egy elhagyott kóbor kutyáról van szó, ám ezt a verziót a gazda határozottan cáfolta, hiszen a négylábún nemcsak feltűnő nyakörv, de nyomkövető GPS-eszköz is volt.

A bűnöző cinizmusa azután ért el a csúcspontjára, hogy ridegen kijelentette, a kutya már halott, szerinte nem szegett törvényt.

A kutya meghalt, úgyhogy hagyjátok abba a felhajtást. Nem szegtem meg a törvényt

– mondta el a gazdának. A lesújtott blogger nem hagyja annyiban a dolgot, és megesküdött, hogy bíróság elé citálja a tettest.

Nincs átfogó törvény a kutyahús fogyasztásának betiltására

Az ügyben a Henan tartományban található Ningling megye rendőrsége is hivatalos nyomozást indított, miután az eset hatalmas port kavart a kínai nyilvánosságban.

Bár a Humane Society International statisztikái szerint a kutyahús-kereskedelem Kínában évente még mindig körülbelül tízmillió állat életét követeli, a társadalom valójában már rég elfordult ettől a gyakorlattól: a lakosságnak kevesebb mint egyötöde fogyaszt ilyen húst.

Egy korábbi országos felmérés adatai is azt támasztják alá, hogy a kínai állampolgárok elsöprő többsége szerint teljes mértékben be kellene tiltani a kutyák és macskák leölését, és a megkérdezettek közel hetven százaléka még soha életében nem is kóstolt kutyahúst. Annak ellenére, hogy néhány progresszívebb kínai nagyvárosban már helyi szinten törvényen kívül helyezték a háziállatok fogyasztását, az országban a mai napig nem létezik egy egységes, átfogó nemzeti törvény a kedvencek védelmére.