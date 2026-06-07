Fúvócsőből kilőtt nyugtatóval tudták csak megfékezni a fenevaddá változott kutyát Tibolddarócon

Fúvócsővel lőttek nyugtatót egy megvadult harci kutyába Tibolddarócon – adta hírül a Tények.hu. A staffordshire bullterrier korábban megharapott egy fiatal férfit az udvaron, aki a rokonaihoz jött látogatóba. A kutyatámadás áldozata, aki a vádliján szenvedett súlyos lágyrészsérülést, bemenekült az épületbe. A kiérkező mentők azonban nem tudtak utána menni, mert az agresszív kutya rájuk is rárontott. A sérült végül a fürdőszoba ablakán át, egy létra segítségével mászott ki a házból, így tudták kórházba szállítani.

Kutyatámadás Tibolddarócon: egy ilyen staffordshire bullterrier őrjöngött a ház udvarán

Fotó: illusztráció/Pexels.com

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Az őrjöngő ebet a gazdái sem tudták megfékezni, ezért a helyszínre riasztott rendőrök gázsprével próbálták ártalmatlanná tenni, azonban ez sem hatott.

Végül egy vadbefogót kellett hívni, aki a garázstetőre mászva, egy fúvócsőből kilőtt altatólövedékkel kísérete meg benyugtatózni az állatot.

A repülő fecskendő félig-meddig elbódította ugyan a kutyát, ám annyira nem, hogy ne tudjon tovább támadni. Ezért egy pluszdózisra is szükség volt az elkábításához.

A TV2 hírműsorának nyilatkozó szomszédok elmondták: korábban is rettegtek a harci ebtől, és attól féltek, mi lesz, ha egyszer elszabadul.

A kutyát végül állategészségügyi telepre szállították, egyelőre nem tudni, hogy végleg elaltatják-e. A rendőrség vizsgálja a kutyatámadás körülményeit.

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Vérfagyasztó jelenetek játszódtak le Budapest III. kerületében, a Testvérhegyen. Kézbesítés közben támadt rá a postásra egy megvadult kutya. A szerencsétlenül járt áldozat a sokktól és a sérülésektől rosszul lett, majd eszméletét vesztve esett össze.