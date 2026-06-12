Két vadászkutya tépett szét egy idős férfit, nem ússza meg a gazdájuk

A Győri Ítélőtábla jogerős döntése alapján a vádlottnak 1 év 3 hónap fogházbüntetést kell letöltenie gondatlanságból elkövetett emberölés miatt. A tragikus kutyatámadás egy korábbi figyelmeztető incidens után következett be, és egy idős szomszéd életébe került, akit a saját udvarán rohantak meg a kerítésen átjutó, magukra hagyott ebek – írta a Kisalföld.hu.

Halálos kutyatámadás történt, mert elhanyagolta gazdája a kutyákat

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Sokkoló részletek a halálos kutyatámadás hátteréről

A bírósági eljárás során feltárt tények szerint a férfi három vadászkutyáját egy olyan ingatlanon tartotta, ahol már évek óta életvitelszerűen nem lakott. Az állatokkal szinte egyáltalán nem foglalkozott, többnyire csak etetni járt vissza hozzájuk, de a gondozásukban még ebben is akadtak komoly hiányosságok. A felügyelet nélkül hagyott ebek rendszeresen megszöktek a területről, amire a környéken lakók számtalanszor, nyomatékosan figyelmeztették a tulajdonost.

A helyzet 2023 májusában vált először kritikussá, amikor két kutya kiszökött, és a szomszéd udvarán rátámadt egy férfira, aki akkor még könnyebb sérülésekkel megúszta az incidenst.

Bár a hatósági eljárást követően a gazda megerősítette a kerítés egy részét, a hiányos és rossz állapotú kerítés problémáját gyökeresen nem oldotta meg.

A valódi katasztrófa alig több mint egy évvel később, 2024 júliusában következett be:

két kutya ismét kijutott az utcára, majd egy idős szomszédot vettek célba a saját birtokán.

Az áldozat kétségbeesett segítségkérésére egy másik környékbeli sietett át, akinek egy deszkával végül sikerült elkergetnie a dühöngő állatokat. A megtámadott idős férfi azonban olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a szakszerű orvosi ellátás ellenére, a szövődmények következtében egy hónappal később a kórházban életét vesztette. A Győri Törvényszék elsőfokú ítélete ellen a vádlott és védője fellebbezett, hogy a fogházbüntetés végrehajtását próbaidőre függesszék fel. A Győri Fellebbviteli Főügyészség közleménye szerint azonban a Győri Ítélőtábla ezt elutasította, és helybenhagyta az elsőfokú döntést, így a kutyák tulajdonosának börtönbe kell vonulnia.