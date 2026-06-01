Brutális leszámolás Csepelen: karddal szaggatták szét egymást a testvérek

Súlyos tragédiába torkollott egy testvérpár konfliktusa Csepelen, ahol négy fiatal férfi intézett brutális, leszámolás-szerű támadást egymás ellen. Az elszabadult indulatok következtében a harcoló felek mindegyike kórházba került – írta a Borsonline.hu. Az egyik résztvevőnek egy mély vágás következtében gyakorlatilag leszakadt az egyik karja, miközben súlyos koponyasérülést is szenvedett, míg egy másik férfit napokig mesterséges mélyaltatásban kellett tartani az orvosoknak, mivel elviselhetetlen fájdalmai miatt nem lehetett felébreszteni. A helyszínre érkező mentőegységeknek az egyik életveszélyes állapotban lévő sérülthöz mentőhelikoptert kellett riasztaniuk, hogy időben kórházba juttassák.

A brutális csepeli leszámolás helyszínét órákra lezárta a rendőrség

Fotó: Illusztráció: MTI/Vajda János

Ivászatból indult a leszámolás

A vérengzés hátterében két testvérpár áll, akik korábban kifejezetten jó, baráti viszonyt ápoltak egymással, és a tragédiát megelőzően is együtt fogyasztottak alkoholt. Iszogatás közben azonban feszültség alakult ki, amikor az egyik férfi kötekedni kezdett a másik testvérpár sógorával. Bár többször is kérték, hogy fejezze be a provokációt, a férfi nem csillapodott le, aminek az lett a vége, hogy a sértettek többször megütötték, majd eszméletlenre verték. A valódi pokol azonban csak napokkal később szabadult el, amikor a megvert férfi testvére szabadlábra került, és azonnal bosszút esküdött öccse bántalmazásáért.

A bosszúszomjas férfi felkutatta az egyik korábbi támadót, és teketória nélkül hasba szúrta. A történet itt sem ért véget: a súlyosan vérző áldozat ahelyett, hogy orvosi segítséget kért volna, bosszúból és dühből azonnal revansot akart venni.

Amikor a két csoport újra találkozott, a helyzet irányíthatatlanná vált. A férfiak válogatás nélkül, késekkel, kardokkal és egyéb eszközökkel estek egymásnak, miközben egyszerre próbálták brutálisan sebezni a másikat és védeni a saját testvérüket. A mészárlásnak végül a gyorsan kiérkező rendőri egységek vetettek véget, akik a tetthely közvetlen közelében elfogták az egyik elkövetőt, majd nem sokkal később egy másik gyanúsítottra is lecsaptak.

A hatóságok a házkutatások és az elfogások során valóságos fegyverarzenált találtak a támadóknál: a vagdosáshoz használt kardok mellett egy lőfegyver is előkerült, amelyről a ballisztikai vizsgálatok során kiderült, hogy egy gumilövedékes pisztoly.

Az ügyben a rendőrség súlyos testi sértés és életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt indított eljárást.