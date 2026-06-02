Lilu sikítófrászt kapott, eltűnt a kisfia

Lilu egy áruházban vásárolt a kisfiával, amikor néhány pillanat alatt rémálommá vált a hétköznapi bevásárlás. A műsorvezető elmondása szerint a kosarat tolta, majd amikor visszafordult, Dávid már nem volt mellette; a kisfia, aki akkor mindössze négyéves volt, eltűnt – idézte fel a Blikk.

Sikítófrászt kapott Lilu, amikor eltűnt a kisfiú egy áruházban

Fotó: Trenka Attila

Én ilyenkor hamar elvesztem az eszem, és teljesen kivetkőzöm magamból. Hisztérikus leszek, azonnal megdermed a vérem. Elkezdek azonnal sikítva ordibálni. Ekkor lezárattam az áruházat. A biztonsági kamerán hárman nézték, hol lehet a gyerek”

– idézte a story.hu a műsorvezetőt, aki annyira kétségbeesetten reagált, hogy a kisfia is megijedt attól, mennyire kiborult.

Itt volt Lilu kisfia

Kiderült, hogy elbújt az ásványvizes palackok mögé, én pedig annyira tomboltam, hogy nem mert kijönni, mert tőlem félt. Emlékszem, azt mondta: annyira féltem tőled, anya”

– tette hozzá az RTL-es celeb.

Ennek 12 éve már, a műsorvezető fia ma már 16 éves.

